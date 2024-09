Gusttavo Lima: defesa diz que cantor é inocente e classifica ordem de prisão como "injusta"

A- A+

A defesa do cantor Gusttavo Lima, alvo de mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), emitiu nota para dizer que ele é inocente. O comunicado, no entanto, não informa onde o "embaixador" está.

"A inocência do artista será devidamente demonstrada, pois acreditamos na justiça brasileira. O cantor Gusttavo Lima jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país", diz trecho da nota.

O comunicado também afirma que "não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela polícia pernambucana".

A ordem judicial contra Gusttavo Lima foi expedida pela juiza Andrea Calado da Cruz no âmbito das investigações da Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, em 4 de setembro.

A operação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores e casas de apostas digitais, as bets.

A operação prendeu a empresária, influencer e advogada Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange Bezerra.

No mesmo dia que mandou prender Gusttavo Lima, a Justiça de Pernambuco mandou soltar Deolane, Solange e outros investigados pela operação da Polícia Civil.

O mandado de prisão expedido contra Gusttavo Lima ainda determinou a suspensão do passaporte do artista e de seu registro de arma de fogo e eventual porte.

No Banco Nacional de Mandados de Prisão, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o mandado de prisão preventiva contra Gusttavo Lima aparecia, na manhã desta terça-feira (24), como "pendente de cumprimento".

"Ressaltamos que é uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor e que não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos legais", cita outro trecho da nota da defesa do cantor.

Cantor foi ao Rock in Rio

No Instagram, Gusttavo Lima publicou stories, no domingo (22), no Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Ele foi ao show do cantor americano Akon.

A última publicação feita por ele foi de uma foto onde aparece ao lado de Roberto Medina, CEO da Rock World, que organiza o festival de música.

Agenda do cantor prevê ainda dois shows para este mês de setembro no estado do Pará: um na próxima sexta-feira (27), na cidade de Marabá, e o outro no sábado (28), em Parauapebas.

Íntegra da nota

A defesa do cantor GUSTTAVO LIMA recebeu na tarde desta segunda-feira (23/09), por meio da mídia, a decisão da Juíza Dra. ANDRÉA CALADO DA CRUZ da 12ª Vara Criminal de Recife/PE que decretou a prisão preventiva do cantor e de outras pessoas e, esclarece que as medidas cabíveis já estão sendo adotadas.

Ressaltamos que é uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor e que não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos legais.

A inocência do artista será devidamente demonstrada, pois acreditamos na justiça brasileira. O cantor GUSTTAVO LIMA jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país e não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela Polícia Pernambucana.

Por fim, esclarecemos que os autos tramitam em segredo de justiça e que qualquer violação ao referido instituto será objeto e reparação e responsabilização aos infratores.

