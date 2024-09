Gusttavo Lima pode ser preso em Pernambuco? Entenda cenários prováveis

A- A+

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) determinou, nesta segunda-feira (23), a prisão preventiva de Gusttavo Lima como mais um desdobramento da "Operação Integration".

Essa operação que chegou ao cantor sertanejo é responsável pela prisão da influenciadora digital Deolane Bezerra e investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e apostas ilegais.

Deolane Bezerra está presa na Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco. Apesar de residir em São Paulo, a influenciadora estava no Recife no dia de sua prisão.

Gusttavo Lima também pode ser preso no Estado? A reportagem da Folha de Pernambuco procurou especialistas no assunto.

De acordo com Adryel Dreyfuss, advogado especialista na área criminal, o cantor não deve ser transferido para uma unidade prisional em Pernambuco.

O profissional lembrou que, no primeiro dia da Operação Integration, foram cumpridos mandados de prisão em outros estados do Brasil.

"Gusttavo Lima é uma pessoa comum do ponto de vista jurídico e assim como as outras pessoas não foram transferidas para Pernambuco, ele certamente deve cumprir numa unidade prisional adequada do estado em que for preso", explicou Andrey.

"Não há uma necessidade do estado de Pernambuco trazê-lo para um presídio pernambucano porque não reside aqui. Ele poderia até ser transferido, mas eu não consigo visualizar nenhuma razão plausível. É um tratamento especial que não seria necessário", completou o advogado.



Outra visão

Já o advogado Bruno Paiva, membro da Comissão de Direito Penal da OAB-PE, acredita que há uma possibilidade plausível de Gusttavo Lima ser transferido para Pernambuco. "Pode não haver, mas é bastante factível que sim”, afirmou.

Segundo o membro da OAB-PE, legalmente o juízo que decretou a prisão tem um prazo de 30 dias para determinar a remoção dele para o estado. O juízo, neste caso, é a 12ª Vara Criminal do Recife.

"Na prática, esse prazo pode ser extrapolado ou pode até nem ser feito. Pode deixar Gusttavo Lima custodiado no estado em que ele for preso", afirmou Bruno.

Outra possibilidade, de acordo com o advogado, é o juízo de Pernambuco pedir a remoção e a defesa solicitar para mantê-lo na localidade em que foi preso.



Prisão de Gusttavo Lima

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), nesta segunda-feira (23), pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife.

A Polícia Civil de São Paulo já havia apreendido um avião pertencente ao cantor na "Operação Integration".

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) emitiu uma nota oficial sobre a determinação contra o cantor sertanejo.

Confira o comunicado na íntegra:

"A Assessoria de Comunicação do TJPE informa que na tarde desta segunda-feira (23/9), no âmbito da 'Operação Integration', que investiga um esquema de lavagem de dinheiro relacionado à exploração de jogos do bicho e jogos de azar, o juízo da 12ª Vara Criminal da Capital, após manifestação do Ministério Público de Pernambuco, acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva de mais dois investigados na operação – Bóris Maciel Padilha e Nivaldo Batista Lima.

Além das prisões, foi determinada a indisponibilidade de bens dos envolvidos, visando garantir a reparação dos danos e a eficácia das medidas judiciais.

O juízo também manteve todos os decretos de prisão já expedidos anteriormente, incluindo o da influenciadora Deolane Bezerra, e determinou a difusão vermelha junto à Interpol para a captura dos que estão foragidos.

A Operação Integration tem como objetivo desarticular um esquema de lavagem de dinheiro que movimenta grandes quantias através da exploração ilícita de jogos.

O processo permanece sob sigilo para garantir a integridade das investigações em andamento."

Veja também

Folha Pet Hospital Veterinário do Recife retoma agendamentos por central telefônica