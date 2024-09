Frases de Lady Violet, papel de Maggie Smith em ''Downtown Abbey'', são resgatadas por fãs

A- A+

Lady Violet, papel de Maggie Smith na série "Downtown Abbey" (2010-2015), era um poço de frases irônicas, controversas, sarcásticas. Mais de uma década após o fim da produção televisiva sobre a aristocracia britânica — e que gerou um filme lançado em 2019 —, tiradas cômicas proferidas pela condessa continuam ser compartilhadas nas redes sociais.



Nesta sexta-feira (27), após a morte da artista, aos 89 anos, internautas resgataram algumas dessas pérolas.

Ao longo das seis temporadas da série televisiva, a condessa representou a voz e corpo de aristocracia em decadência no Reino Unido do início do século 20. Para ela, trabalho era "uma coisa muito deselegante, muito classe média". E "falta de compaixão é tão vulgar quanto o excesso de lágrimas. A seguir, relembre algumas das frases mais marcantes (e compartilhadas).

"Não tenho antipatia por ele. Apenas não gosto dele. É bem diferente";

"Não seja derrotista, querida. Isso é muito classe média";

"Princípios são como orações: nobres, claro, mas esquisitos numa festa";

"Isto é um instrumento de comunicação ou de tortura?" (ao falar sobre o telefone, invenção recente para a época retratada na ficção);

"O que é um fim de semana?";

"Sou uma mulher. Posso ser tão contraditória quanto quiser";

"Por que estragar o momento?";

"O amor pode não conquistar tudo, mas pode conquistar muito";

"Quem se cansa da beleza se cansa de viver";

"Não sou romântica, mas até considero que o coração existe não só para bombear sangue";

"A vida é um jogo no qual o jogador deve parecer ridículo";

"Um aristocrata sem criados tem tanto uso para o município quanto um martelo de vidro".

