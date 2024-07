A- A+

INSTITUIÇÃO Fundaj comemora 75 anos de fundação com programação infantil e sessão solene Celebração do aniversário da isntituição ocorre neste domingo (21), a partir das 14h

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) completa 75 anos de sua fundação neste domingo (21). A comemoração será com uma programação infantil, a partir das 14h, e sessão solene, às 16h, no Campus Gilberto Freyre, em Casa Forte, na Zona Norte do Recife.

Na abertura da cerimônia, que será realizada no Auditório Benício Dias, haverá o lançamento de um selo comemorativo. O público também poderá conferir uma mesa de debate com o tema "75 Anos da Fundaj: Um Tributo à Democracia na Valorização da Cultura, Educação e Ciência".

Participam da mesa a presidenta da Fundaj, Márcia Angela Aguiar, a senadora Teresa Leitão e Rita de Cássia Araújo, historiadora e pesquisadora da instituição. A solenidade será encerrada com a apresentação do Coral da Fundaj.

Já a programação infantil ocorre na Oficina do Educativo do Museu do Homem do Nordeste. Serão ministradas duas oficinas com os pequenos: “Pintura de Tela - Como você viu a Fundaj” e “Livro Personagem de Joaquim Nabuco”. A ideia é proporcionar às crianças uma imersão no que é a instituição e quem é o seu patrono.

No hall do Museu do Homem do Nordeste, os visitantes poderão fazer uma visita, através da realidade ampliada, ao Engenho Massangana, local onde Joaquim Nabuco viveu parte da sua infância.

Confira a programação:

Oficinas educativas

14h às 15h30

Pintura de Tela - "Como você viu a Fundaj"

Livro Personagem de Joaquim Nabuco

Local: Oficina do Educativo do Museu do Homem do Nordeste



Visita com realidade ampliada ao Engenho Massangana com “Muhne 360º”

Local: Hall do Museu do Homem do Nordeste



Sessão Solene

16h - Abertura da Sessão Solene dos 75 anos da Fundação Joaquim Nabuco

16h30 - Lançamento do selo 75 anos da Fundação Joaquim Nabuco

17h - Mesa: "75 Anos da Fundaj: Um Tributo à Democracia na Valorização da Cultura,

Educação e Ciência"

Marcia Angela Aguiar, Presidenta da Fundação Joaquim Nabuco

Teresa Leitão, Senadora da República

Rita de Cássia Araújo, Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco



Encerramento

Apresentação do Coral da Fundaj



