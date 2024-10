A- A+

FURACÃO MILTON Humberto Martins conta como foi passagem do furacão Milton, e web se preocupa: "Volta para o Brasil" Ator mostrou parte da destruição no bairro em que vive na Flórida, mas tranquilizou os fãs

Vivendo no interior da Flórida, nos Estados Unidos, Humberto Martins foi uma das pessoas que testemunhou a passagem do furacão Milton em solo americano, que deixou a população local assustada na noite da última quarta-feira (9).



Logo pela manhã, o ator publicou um vídeo mostrando o rastro de destruição no bairro onde mora, mas tranquilizou os seus seguidores ao afirmar que está tudo bem com ele - apesar disso, recebeu diversas mensagens pedindo para que volte logo ao Brasil.

“Estamos todos preocupados com o furacão que passou aqui, o Milton. O lago subiu bastante nessa área aqui, perto de Orlando. Tem bastante sujeira, cheio de galhos que despencaram das árvores. Mas o pessoal lá da costa onde ele impacta com mais violência, realmente… Vamos esperar para ver o que aconteceu lá, saber das notícias”, diz ele no registro.

Apesar de mostrar diversos impactos no local, Martins tranquilizou os seguidores: “Por aqui tudo bem”, afirma. A mensagem final, entretanto, não foi suficiente. Uma fã, preocupado, disse: “Volta pro Brasil, está muito perigoso ficar aí”.

Em abril deste ano, o artista havia comentado sobre a falta que sente do Brasil: “Hoje tenho uma vida gostosa, moro num lugar muito tranquilo. Dá uma saudade do Brasil, sim. Sinto saudade da praia do Rio para pegar onda. Mas eu pego minha bicicleta, dou um rolê”.

O artista passou a residir no país com a filha, o genro e os netos, vindo ao Brasil apenas quando tem algum trabalho a realizar. O último trabalho de Humberto foi na novela "Travessia", em 2022.

Veja também

LITERATURA Leilão de poema de Jorge Amado é suspenso após manifestação de herdeiros; entenda