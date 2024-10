A- A+

FAMOSOS Furacão Milton: Nivea Stelmann se mudou para os EUA após crise de pânico e hoje trabalha com câmbio Atriz abandonou carreira bem-sucedida em novelas depois de vivenciar episódios traumáticos: 'A violência me expulsou do país', ela conta

A atriz Nívea Stelmann chamou atenção de parte dos seguidores depois de surgir nas redes sociais para falar sobre a passagem do furacão Milton pelos Estados Unidos e mostrar que está devidamente protegida em casa. A artista, de 50 anos, mora em Orlando, na Flórida, desde 2017, quando enfrentou uma crise de pânico no Brasil - em decorrência de episódios traumáticos relacionados a casos de violência - e decidiu entrar com um processo para obter o "green card", visto permanente de imigração concedido pelo governo americano.

Hoje, Nívea vive "anônima" na Terra do Tio Sam, como dona de uma empresa especializada em operações de câmbio ao lado do marido, o administrador Marcus Rocha, que também é seu parceiro profissional nos negócios.



"Ninguém sabe quem eu sou aqui. É muito bom. Acho que é legal. Tem todo um lado positivo. Quero criar meus filhos com essa sensação de igualdade, em que todo mundo tem o direito de tudo. Não é porque sou famosa que a vida vai ficar fácil...", contou, em entrevista a um podcast, a artista, que é mãe de Miguel Stelmann Frias, de 20 anos, fruto do antigo relacionamento com o deputado federal Mario Frias (PL-SP), e Bruna Stelmann Rocha, de 10, do atual casamento.

Nívea diz que é muito "pé no chão" e quer passar a mesma "base familiar" para os filhos. "A vida é uma roda-gigante. Uma hora a gente está no alto, e depois lá embaixo. O artista que fica achando que estará sempre no auge, quando ele desce, ou ele se mata ou, então, entra numa depressão profunda porque está acostumado com o glamour de ser idolatrado... Mas a vida não é isso!", ressaltou ela, na mesma entrevista.

A decisão por deixar o Brasil — e abandonar a carreira como atriz com uma carreira bem-sucedida em novelas — foi tomada após ela presenciar um tiroteio dentro de um shopping na Barra da Tijuca, bairro na Zona Oeste carioca onde ela morava num condomínio de alto padrão. "A violência me expulsou do país. Era uma violência todos os dias, e isso estava se aproximando muito da gente. Comecei a viver num quadrado na Barra da Tijuca, sabe? Se os amigos me chamavam para uma peça no Centro da cidade, eu não ia, porque eu tinha medo", contou a artista, que desenvolveu síndrome do pânico após o episódio no shopping.



A doença piorou depois que um familiar muito próximo foi sequestrado por criminosos. "Tive alguns traumas que não aconteceram diretamente comigo. Mas, como foi algo muito próximo, era como se tivesse acontecido comigo, sabe?", explicou ela.



"Conhecedora" dos Estados Unidos - ela passava férias em Orlando, na Disney, com frequência -, a atriz resolveu, naquele período, entrar com um pedido formal, no Consulado dos EUA, para tentar obter o visto permanente de imigrante. Para adiantar o processo, que é sempre bem lento e envolve várias etapas burocráticas, Nivea se apresentou com uma pessoa com "habilidades extraordinárias" como atriz.

"Meu pedido foi que eu queria divulgar o nome da cidade de Orlando e falar muito dos Estados Unidos, fazendo essa conexão, já que sempre fui uma atriz no Brasil. E que eu queria continuar divulgando os Estados Unidos de forma positiva através das minhas redes sociais", contou. O plano deu certo. Tanto que ela está lá há sete anos - em 2023, ela e a família conquistaram a cidadania permanente em solo americano. Atualmente, todos são considerados, por lei, cidadãos americanos.

