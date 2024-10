A- A+

FAMOSOS Nívea Stelmann fala sobre situação da família após passagem do Furacão Milton A atriz vive com o marido e os dois filhos nos Estados Unidos desde 2017

Morando nos Estados Unidos, Nívea Stelmann utilizou as redes sociais para atualizar os fãs sobre sua situação após a passagem do Furacão Milton pela Flórida. Na madrugada desta quinta-feira (10), a atriz informou que está segura com a família.

“Amigos queridos, está tudo bem por aqui. Graças a Deus! Sabemos que infelizmente muita coisa aconteceu no Estado da Flórida. Aqui em casa todos estão bem e em segurança”, afirmou através de comunicado no Instagram.

A artista, que passou a madrugada esperando pelo furacão, contou que sua residência não sofreu nenhum dano. “Estamos em casa. Não posso falar por Orlando inteiro. Só do que vejo pela minha janela. Nada aconteceu por aqui. Fiquem tranquilos”, informou.



Nívea Stelmann, que vive com o marido e os dois filhos nos Estados Unidos desde 2017, já havia mostrado para o seus seguidores como estava se preparando para a chegada do Furacão Milton. Através de vídeos, ela registrou algumas adaptações que precisou fazer em casa, como retirar os móveis da área da piscina.

“Meu escritório ficou um pouco abarrotado com os móveis da piscina”, disse a atriz no Instagram. Ela revelou ainda que estava preparada para a falta de alguns itens nos mercados, como água e papel higiênico.

“A gente tem que manter a calma e a fé. Os fenômenos da natureza podem acontecer a qualquer momento. Nós, da Flórida, temos os furacões como algo esperado entre setembro e outubro. Não temos muito controle sobre as questões climáticas”, refletiu Nívea, que atualmente trabalha como empresária e corretora de imóveis.



Veja também

