ESTADOS UNIDOS Prefeita de Tampa alerta para ameaça do furacão Milton: 'Ainda não acabou' Risco de enchentes por avanço da maré após a passagem do furacão ainda é uma preocupação das autoridades

A prefeita de Tampa, Jane Castor, alertou na manhã desta quinta-feira que a ameaça do furacão Milton ainda não acabou, após a passagem devastadora pela península do sudeste dos EUA. De acordo com a mandatária, as enchentes provocadas pela tempestade do Milton devem se agravar em razão do efeito do furacão no mar.

— Ainda não acabou — disse Jane. — Às 7h (8h em Brasília) desta manhã, quando a maré alta chegar, os rios vão inundar todo o condado de Hillsborough, não apenas na cidade de Tampa.

Várias cidades da Flórida sofrem com inundações após a passagem do furacão Milton, que tocou o solo da Flórida na noite de quarta-feira, classificado como um furacão de categoria 3 — com ventos de 193 km/h e uma onda de tornados antes de chegar ao continente. O furacão foi rebaixado para a categoria 1, com ventos de 138 km/h, no começo da manhã desta quinta.

Em alguns casos, as chuvas pesadas e mesmo a formação de tornados começaram antes do Milton tocar o solo. Enquanto as autoridades continuam tentando avaliar os danos materiais e humanos, alertas foram emitidos para que a população evite se movimentar, incluindo Tampa.

"Não viaje ou volte para casa até que seja considerado seguro fazê-lo pelas autoridades de segurança pública", dizia o site da cidade.

Não muito longe de onde Milton atingiu a costa da Flórida, no condado de Pinellas, a recomendação também foi para que as pessoas evitem pegar a estrada ou fazer deslocamentos locais.

"Todos os residentes permaneçam abrigados. Danos graves em todo o condado", dizia um alerta emitido pelos serviços de emergência de Pinellas, nesta quinta-feira. "Muitas estradas intransitáveis devido a linhas de energia derrubadas, árvores caídas, escombros. St. Pete, Gulfport e Lealman sem água. Você deve ficar fora da estrada até orientação contrária das autoridades do condado. Isso é necessário para que equipes de emergência e equipes concluam o resgate e a recuperação".

Em entrevista à rede americana CNN, o xerife do condado de Hillsborough, Chad Chronister, fez um apelo para que as pessoas colaborem com os trabalhos de resgate e emergência.

— Há tantas árvores e linhas de transmissão derrubadas que temos que literalmente abrir caminho para esses bairros para podermos avaliar o quão danificados estão — disse Chronister. — Por favor, sejam pacientes conosco, essas estradas são muito perigosas – ao chegar aqui, tivemos que mudar nossa rota três vezes diferentes por causa de linhas de energia caídas.

