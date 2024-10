Furacão Milton gera 'onda' de tornados pela Flórida, que deixam ao menos 5 feridos; vídeos

A- A+

Os bombeiros do condado de Palm Beach informaram nesta quinta-feira que ao menos cinco pessoas foram levadas ao hospital depois de vários relatos de "aterrissagens de tornado" no Leste da Flórida, nos Estados Unidos. Os fenômenos foram registrados em estradas do estado americano À medida que o furacão Milton se move para essa direção, aproximando-se de Cabo Canaveral, alguns condados no oeste da Flórida começaram a avaliar os danos causados pela tempestade e a limpar os destroços provocados pela passagem.

"Os bombeiros transportaram cinco pacientes, incluindo três pacientes com trauma, e trataram muitos outros pacientes sem hora marcada com ferimentos leves", disseram os socorristas, em postagem no Facebook. "Nossas equipes no local relataram várias casas danificadas, veículos recolhidos e movidos, e destroços por toda a área."

| ÚLTIMA HORA: Tornados en Florida previo a la llegada de huracán Milton. pic.twitter.com/OOWnx8iTlm — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 9, 2024

| URGENTE: Se produce un "tornado grande y extremadamente peligroso" en el sur de Florida previo a la llegada del huracán Milton. pic.twitter.com/X6pOCPcPbb — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 9, 2024

| Imágenes impactantes muestran un tornado en Clewiston, Florida, mientras el huracán Milton se aproxima a pocas horas de tocar tierra.



La furia del clima ya está causando estragos antes del impacto principal. pic.twitter.com/DLcZ6tb424 — UHN PLUS (@UHN_Plus) October 9, 2024

| ÚLTIMA HORA



Otro tornado asociado al huracán Milton, ha sido captado por un dron al sur de Lorida, Florida. pic.twitter.com/q86AIetRjk — UHN PLUS (@UHN_Plus) October 9, 2024

Captan un tornado por Fort Lauderdale en este momento, ante la llegada del huracán Milton:pic.twitter.com/mJE8hatroV — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) October 9, 2024

O serviço de meteorologia de Miami confirmou, pelo X, a ocorrência de "diversos tornados" — entre 5 e 7 — na região em meio à passagem do Milton.

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) afirmou que as condições previstas para a passagem do Milton contribuíram para produzir o fenômeno dos tornados, e "vários serão prováveis" no centro e sul da Flórida. Vários alertas de tornado estão em vigor na região.

Segundo a BBC, os meteorologistas disseram que tornados poderiam se formar em clima tropical — embora não sejam muito fortes, podem representar uma ameaça mortal.

O Milton tocou o solo da Flórida na noite de quarta-feira, classificado como um furacão de categoria 3 — com ventos de 193 km/h — e cruzou o estado à noite com fortes chuvas e desencadeando uma onda de tornados que causou ainda mais dano e destruição. O furacão foi rebaixado para a categoria 1, com ventos de 138 km/h no começo da manhã desta quinta. Autoridades nos condados de Hillsborough e Pasco, na Costa do Golfo (oeste da Flórida), disseram que começaram os esforços de recuperação na quinta-feira.

Mortes foram confirmadas na comunidade de aposentados Spanish Lakes Country Club Village em Fort Pierce. O xerife do no condado de St. Lucie, Keith Pearson, afirmou à ABC News que houve "múltiplas fatalidades" no local, atingido por um tornado proveniente do Milton, sem detalhar o número de mortos.

Pessoas ficaram presas sob escombros e em veículos capotados nas áreas de Wellington, Acreage e Loxahatchee do Condado de Palm Beach, disse o Palm Beach County Fire Rescue. Cinco pessoas foram transportadas para hospitais e muitas outras foram tratadas por ferimentos leves, segundo o The New York Times.

| LO ÚLTIMO: Un tornado del huracán Milton fue filmado desde una transmisión en vivo de Matlacha. pic.twitter.com/nYQTUzVI4g — News Day Mundo (@NewsDayMundo) October 9, 2024

Ventos fizeram com que um guindaste desabasse sobre um prédio no centro de St. Petersburg na quarta-feira à noite, de acordo com as autoridades. Nenhum ferimento foi relatado.

Autoridades do condado de Martin, na Flórida, afirmam que foram registrados vários feridos e dezenas de casas foram danificadas à medida que o furacão Milton atinge o estado com ventos fortes, chuva intensa e tornados prejudiciais.

Antes mesmo de tocar o solo, o furacão provocou uma série de tornados na parte central do estado, onde está localizada a cidade de Orlando, e no sudeste. Imagens da ventania viralizaram nas redes sociais. Segundo autoridades, diversas mortes foram registradas numa comunidade de aposentados na cidade de Fort Pierce durante a onda de tornados, mas ainda não foram divulgadas mais informações nem o número de vítimas.

Segundo o jornal The New York Times, equipes de busca e resgate estão atuando sem parar na tentativa de encontrar vítimas no local, mas segundo Tonya Woodworth, porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de St. Lucie, ainda não estava claro quantas pessoas morreram.

A Flórida, o terceiro estado mais populoso do país e destino turístico frequente, está acostumada com furacões. Segundo os cientistas, as alterações climáticas desempenham um papel na rápida intensificação dos furacões, porque as superfícies oceânicas mais quentes libertam mais vapor de água, o que dá mais energia às tempestades e intensifica os seus ventos.

