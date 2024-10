A- A+

ESTADOS UNIDOS Vídeo: Furacão Milton arranca teto de estádio de time de beisebol da MLB usado como abrigo Tropicana Field, estádio com capacidade para 42 mil pessoas, é a casa do Tampa Bay Rays, que disputa a liga profissional de beisebol dos EUA

Parte do teto do Tropicana Field, estádio de beisebol com capacidade para 42 mil pessoas usado pelo Tampa Bay Rays na liga profissional de beisebol dos EUA, foi arrancada pelo furacão Milton, que tocou o solo da Flórida na noite de quarta-feira, classificado como um furacão de categoria 3 — com ventos de 193 km/h. O furacão foi rebaixado para a categoria 1, com ventos de 138 km/h, no começo da manhã desta quinta.

The Tampa Bay Rays lost it's roof! pic.twitter.com/LagBxcXDIW — Mike's Weather Page (@tropicalupdate) October 10, 2024

Onde o estádio fica localizado?

O estádio fica localizado em São Petersburgo, uma das áreas mais afetadas pelo furacão de acordo com as avaliações das autoridade. No início desta semana, o governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou que o local estava sendo convertido em um acampamento base para 10 mil pessoas “para apoiar as operações de [limpeza de] destroços em andamento e as respostas pós[-furacão]”.

De acordo com informações publicadas pelo Tampa Bay Rays, o teto do Tropicana Field foi construído para suportar ventos de até 185 km/h. A velocidade do vento em St. Petersburg às 22h30 da noite de quarta-feira (23h30 em Brasília) era de 162km/h, segundo meteorologistas.

Uma testemunha ouvida pelo New York Times disse que ouviu ruídos de batidas quando pedaços do telhado começaram a se soltar. Bill Johnson, de 57 anos, que estava hospedado na casa de um parente, viu os danos pela janela.

— Fico triste ao ver o estádio do time que amo destruído — disse Johnson, morador de St. Petersburg e fã dos Rays, um dos únicos times a disputar a MLB sem nunca ter vencido uma World Series.

O que é o furacão Milton?

O furacão Milton atingiu a costa da Flórida, nos Estados Unidos na quarta-feira como uma tempestade de categoria 3, com ventos de 193 km/h e causando inundações de até 2,1 metros de altura, mas uma hora depois caiu para a categoria 2, com ventos de 177 km/h . Por volta de 1h30 (2h30 em Brasília), durante a passagem por Tampa, os ventos já baixavam para 144km/h, configurando categoria 1.

Antes mesmo de tocar o solo, o furacão provocou uma série de tornados na parte central do estado, onde está localizada a cidade de Orlando, e no sudeste. Imagens da ventania viralizaram nas redes sociais.

