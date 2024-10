Milton: qual a diferença de furacão, tornado e tufão? Qual é o mais forte?

A- A+

O furacão Milton foi rebaixado para categoria 1, nesta quinta-feira, com ventos de 144km/h. Apesar de mais fraco, a maioria dos condados da Flórida continuava em estado de emergência. É considerado furacão quando a velocidade dos ventos é igual ou superior a 119 km/h. De acordo com meteorologistas, o furacão Milton pegou a população de surpresa, acostumada a esperar por furacões oriundo do Caribe. Diferente de tudo, Milton veio do Golfo do México, rumando em direção ao Leste.

Quando acontece no hemisfério sul, os ventos giram no sentido horário, enquanto no hemisfério norte no anti-horário. O fenômeno surge no mar do Caribe ou nos Estados Unidos, mede de 200 km a 400 km de diâmetro e pode chegar a vários dias de duração — até atingir a terra firme, perder força e se dissipar.

O Milton tocou o solo da Flórida na noite de quarta-feira, classificado como um furacão de categoria 3 — com ventos de 193 km/h — e cruzou o estado à noite com fortes chuvas e desencadeando uma onda de tornados que causou ainda mais dano e destruição.

Furacão, tornado e tufão são tempestades poderosas. O que diferencia um fenômeno do outro é a velocidade atingida pelos ventos e também onde eles ocorrem. Meteorologistas também usam o termo genérico "ciclones tropicais" para classificar esses três fenômenos.

O que é um tornado?

O tornado é um tipo de ciclone, com dimensões e duração bem menores que a de um furacão. Porém, esse fenômeno é capaz de gerar grandes catástrofes. Os tornados são fenômenos tipicamente continentais, sua formação ocorre através da chegada de frentes frias em regiões onde o ar está mais quente e instável, favorecendo o desenvolvimento de uma tempestade.

Um tornado normalmente apresenta 100 metros de extensão, e sua duração é de poucos minutos. Enquanto um furacão pode cobrir uma área do tamanho de um estado inteiro. A velocidade dos ventos que giram em um tornado é muito maior do que a dos ventos que se movem em direção ao centro ou que sobem e descem.

Quando é um tufão?

Já o tufão é o nome que se dá aos ciclones formados na parte ocidental do oceano Índico e também no sul da Ásia. O fenômeno surge no mar da China e, então, atinge o leste asiático. Eles podem ocorrer em qualquer época do ano, mas são mais frequentes entre os meses de junho e novembro. Agora para que uma tempestade seja chamada de tufão, seus ventos precisam alcançar pelo menos 119 km/h.

A categoria 1 tem ventos entre 119 e 153 km/h. Já os tufões mais perigosos, como os furacões da categoria cinco, têm ventos de 252 km/h ou mais.

Veja também

PRÊMIO NOBEL Quantas mulheres já ganharam o Prêmio Nobel de Literatura?