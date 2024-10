Qual é a categoria do furacão Milton hoje?

A- A+

O furacão Milton foi rebaixado para categoria 1, com ventos de 144km/h. Cerca de 5 horas após tocar o solo da Flórida, a tempestade deixava a região de Tampa rumo a Orlando por volta de 2h30 (hora do Brasil). Apesar de mais fraco, a maioria dos condados da Flórida continuava em estado de emergência, e cerca de 2,7 milhões de moradores em todo o estado estavam sem energia. Os serviços de emergência foram suspensos em vários condados, devido aos fortes ventos.

Qual é a rota do furacão Milton?

La impresionante vista del huracán Milton pic.twitter.com/zPccrzu1VC — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) October 9, 2024



De acordo com meteorologistas, o furacão Milton pegou a população de surpresa, acostumada a esperar por furacões oriundo do Caribe. Diferente de tudo, Milton veio do Golfo do México, rumando em direção ao Leste.

Houve mais de duas dúzias de relatos de tornados ou danos relacionados a tornados da tempestade no estado, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia. Um deles atravessou o Spanish Lakes Country Club Village, uma comunidade de aposentados em Fort Pierce, na costa leste, e matou várias pessoas, de acordo com a polícia.

Impactos dos ventos do Furacão Milton

Os ventos causaram o colapso de um guindaste sobre um prédio, no centro de São Petersburgo, na noite de quarta-feira, de acordo com as autoridades. Ninguém se feriu.

Nas redes sociais, imagens mostram o impacto dos ventos do Milton durante sua passagem pela Flórida.

| URGENTE - HURACÁN MILTON: Inundaciones repentinas en el centro de Tampa por el huracán Milton 8-14 pulgadas (20-35 cm) de lluvia. pic.twitter.com/uLV408tHu3 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 10, 2024

