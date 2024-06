Gabinete Português de Leitura de Pernambuco celebra Luís de Camões

A- A+

Neste ano de 2024, países lusófonos em todo o mundo celebram os 500 anos de nascimento do poeta e dramaturgo português Luís de Camões, um dos principais alicerces da literatura ocidental. Dada a sua importância para a cultura lusitana, o dia 10 de junho (próxima segunda-feira) é reconhecido como Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas.

Em alusão à data, o Gabinete Português de Leitura de Pernambuco (GPL-PE) promoveu, na tarde de hoje (7), um encontro com a obra de Camões. Foi a primeira edição do “Sarau da Leitura”, que levou ao GPL-PE alunos da Escola Vila Sésamo e do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife (CPOR-R) para conhecer a vida e a obra de Luís de Camões e sua obra mais emblemática, “Os Lusíadas”.

A tarde contou com a palestra do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6), Paulo Alcântara, sobre os poetas gregos Homero e Virgílio, e sobre o português Camões, e com explanações dos professores da Universidade Federal Rural de Pernambuco (URFPE) Rosangela Pimenta (Letras) e Iêdo Paes (Linguística), sobre a vida e a obra do poeta lusófono.

Projeto

O “Sarau da Leitura” é um projeto de iniciativa da professora Marcília Gama, vice-coordenadora do curso de História da UFRPE, que tem como objetivo aproximar a juventude dos clássicos da Literatura.

“A ideia é trazer pros alunos da rede pública municipal e estadual, e também particular, essa cultura de ler os grandes clássicos, leituras clássicas que falam da nossa formação”, conta Marcília.

“Nada mais interessante do que a gente estar respirando essa cultura, a partir desse espaço de leitura, um espaço de memória, que é o berço de um pedaço de Portugal aqui no Recife”, completa.

O presidente do GPL-PE, Celso Gaspar Stanford, recebeu os jovens no local e abriu o “Sarau da Leitura”. “Estamos aproveitando o ensejo para o dia 10 de junho, em que é comemorado o ‘Dia de Portugal’, evento importante para a nossa cultura, para abordar o poeta Camões. Temos certeza que divulgar Camões é divulgar Portugal”, disse.

“A gente faz questão de que os alunos - do CPOR-R e de outras escolas - participem e tenham um entendimento da importância do que foi Camões tanto para Portugal como para toda Literatura do mundo”, complementou.

Camões: vida e obra

O desembargador do TRT-6 Paulo Alcântara, apaixonado por literatura, ministrou a palestra “Porque ler o que ninguém lê”, que, além de Camões, trouxe à apresentação os poetas gregos Homero e Virgílio, que também escreveram epopeias – poemas épicos, que narram grandes feitos de herois, como “Os Lusíadas”: “Odisseia” e “Ilíada”(Homero) e “Eneida” (Virgílio).

Na sequência, os professores da UFRPE Iêdo Paes e Rosangela Pimenta fizeram um passeio pela vida e obra de Camões, focando especificamente em “Os Lusíadas”.

