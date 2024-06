A- A+

LANÇAMENTO Livro póstumo vai ser lançado no próximo domingo (9), no Bairro do Recife ''Tempos Idos e Vividos'' retrata as experiências políticas e sociais do historiador Aluizio Franco Moreira

O livro póstumo ''Tempos Idos e Vividos'' vai ser lançado no próximo domingo (9), a partir das 17h, na Livraria Jaqueira, no Recife Antigo. A autoria da obra é do professor, pesquisador e historiador Aluizio Franco Moreira, mas seus filhos e jornalistas Pedro Ivo Bernardes e Aluizio Franco Moreira Filho estão fazendo a curadoria do trabalho do pai.

O autor incorpora memórias e poesias de suas experiências políticas e sociais, incluindo o período da Ditadura Militar no Brasil, quando Aluizio chegou a ser preso. O livro póstumo é uma crônica dessas vivências e serve como um documento histórico que debate elementos sociais democráticos, defendidos pelo pesquisador.

Sobre o autor

Aluizio Franco Moreira deixou um impacto significativo no campo da História, atuando como professor em diversas instituições de ensino, incluindo a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Católica de Pernambuco, Faculdade de Formação de Professores de Goiana e Faculdade Salesiana.

Como pesquisador prolífico, ele contribuiu com inúmeros artigos e ensaios sobre as lutas sociais em Pernambuco, destacando-se seu trabalho sobre a Greve de 1917 e a história do General Abreu e Lima, capítulo integrante do livro “Recife: que história é essa”, publicado pela Fundação de Cultura da Cidade do Recife em 1987.

Mensagens

A acadêmica Maria do Carmo Barbosa de Melo, destaca: "É uma obra que resultou da ousadia recriadora de um homem que, apesar das pressões e persuasões, conseguiu manter sua coerência de princípios e ética."

O cientista político e professor universitário Michel Zaidan Filho, amigo de longa data do autor, acrescenta: "Acho que a verdadeira escola de Aluizio Moreira foi a vida, desde o período da adolescência e da militância estudantil".

Aluizio Franco Moreira, mestre em História do Brasil pela Universidade Federal de Pernambuco, deixou um legado duradouro não apenas como educador, mas como uma voz incansável na luta por uma sociedade mais justa e democrática.

"Tempos Idos e Vividos" é um livro póstumo que, para além do uso dos historiadores e acadêmicos, pode romper uma barreira entre todos os leitores que buscam compreender o passado para compreender o presente.

SERVIÇO

Lançamento do livros "Tempos idos e vividos"

Quando: 9 de junho, 17h

Onde: Livraria Jaqueira - R. Me. de Deus, 110, Recife Antigo

Entrada gratuita

