Ator Gerson Brenner é internado na UTI em hospital de São Paulo

O ator Gerson Brenner, 65, está internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), de um hospital particular de São Paulo.



Diagnosticado com uma infecção pulmonar, Brenner está em tratamento com antibiótico e em quadro estável.





Assalto

Galã global, foi durante atuação em "Corpo Dourado"(1998), ocasião em que intrepretava o personagem Jorginho - com o par romântico vivido por Danielle Winits - que Gerson Brenner sofreu uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro.



Baleado na cabeça, a partir de então o ator passou a ter dificuldades motoras e também na fala.



De cadeira de rodas desde o ato de violência e com sequelas, o ator deixou a carreira artística. A tragédia com o ator completou, em 2023, 25 anos.

