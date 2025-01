A- A+

LUTO Morre a cantora e atriz britânica Marianne Faithfull, aos 78 anos Lembrada por sucessos como ''As Tears Go By'' e ''Sister Morphine'' e pelo filme ''A garota da motocicleta'' (1968), ela tornou-se mundialmente conhecida ao namorar Mick Jagger, nos anos 1960

Morreu nesta quinta-feira (30) a cantora, compositora e atriz britânica Marianne Faithfull, aos 78 anos. Segundo um comunicado de seu agente, reproduzido pela BBC, "a atriz morreu em Londres, na companhia da sua família".

Marianne alcançou o sucesso com Faithfull a canção "As Tears Go By", que alcançou o top 10 do Reino Unido em 1964, composta com Mick Jagger, então seu namorado, Keith Richards e Andrew Loog Oldham. Na sequência, lançou uma série de singles também bem-sucedidos, como ''This Little Bird", "Summer Nights" e "Sister Morphine".



Em 1967, estava entre os convidados dos Beatles para participar do coro da música "All You Need is Love", na primeira transmissão mundial de televisão via satélite, ao lado de Jagger, Keith Moon e Eric Clapton.

Após terminar o namoro com o vocalista dos Rolling Stones, Marianne enfrentou problemas com o vício em drogas e álcool, o que a levou a parar de gravar por um tempo. Após mudar-se para Dublin nos anos 1970, tentou um retorno com o álbum "Dreaming My Dreams" (1976). Três anos depois, lançou "Broken English", elogiado pela crítica mas que não terve grande retorno de público, o mesmo acontecendo com , "Strange Weather" (1987).

Também tentou seguir sua carreira no cinema, e integrou o elenco de longas bem recebidos por crítica e público, como "Paris, je t'aime" (2006), "Marie Antoinette" (2006) e "Irina Palm" (2007), mas problemas de saúde a impediram de construir uma trajetória consistente. Em 2021, ela ficou meses hospitalizada por conta da Covid-19 e sofreu as consequências da Covid prolongada.

