FAMOSOS Vídeo: Patti Smith desmaia em show em São Paulo e volta ao palco em cadeira de rodas Cantora americana de 78 anos ainda tem outro show no Teatro Cultura Artística nesta quinta-feira, que continua confirmado pela organização do evento até o momento

Em São Paulo para a abertura da exposição "A Amazônia", em colaboração com o coletivo europeu Soundwalk Collective, na Casa Iramaia, na Barra Funda, dia 1º de fevereiro, e para dois shows no Teatro Cultura Artística, nesta quarta e quinta-feira, Patti Smith desmaiou no palco e não conseguiu dar prosseguimento à sua primeira apresentação na cidade.

Patti Smith, 78, depois de um tombo pra trás e ficar desacordada. Volta ao palco do Cultura Artística e encanta a todos pic.twitter.com/H4QAAajvM9 — Raul Juste Lores (@rauljustelores) January 30, 2025

Em seu primeiro show no país depois de cinco anos, a cantora americana de 78 anos lia um poema quando desmaiou e caiu no palco, após 30 minutos de apresentação. Socorrida no local, Patti voltou numa cadeira de rodas após um intervalo de dez minutos, para anunciar o cancelamento da apresentação e pedir desculpas ao público.







Antes de deixar o palco, porém, a cantora interpretou, sem a banda, dois de seus sucessos, "Because the night" (1978), e "Wings" (1996). Até o momento, o show agendad para esta quinta-feira (30) continua confirmado pela organização do evento.

