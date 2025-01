Má postura de famosos é exposta em suposta lista de mercado publicitário; veja o que foi dito

A- A+

Atores e influenciadores digitais brasileiros foram expostos — e apontados por mau comportamento — numa lista supostamente elaborada por profissionais do mercado publicitário. Na última quinta-feira (23), o documento vazou nas redes sociais, e o assunto se tornou um dos mais comentados na internet.



Nomes como a atriz Carla Diaz e a influencer Malu Borges se manifestaram publicamente após o caso. Mas, afinal, o que diz o arquivo que faz uma espécie de "exposed"?

A seguir, veja o que consta negativamente — a respeito de celebridades — no documento supostamente escrito por profissionais que atuam em grandes agência de publicidade no país.

Blogueirinha

Persona artística criada pelo humorista Bruno Matos, Blogueirinha é apontada como alguém difícil de se trabalhar. "Desesperador!!! Tudo precisa ser do jeito da gata, e a equipe dela não ajuda em nada, só complicam ainda mais o que já foi alinhado e combinado em briefing. Se for depender dela pra entregar, esperem algo bem mais ou menos e se for ter qualquer set com ela.... Preparem-se pra pagar extra de locação e equipe", diz o arquivo.

Em outro trecho, é possível ler: "Não sabe fazer conteúdo patrocinado! É desesperador você aprovar um speech e ver ela destruir o roteiro com uma fala totalmente sem naturalidade".

Nesta sexta-feira (24), a comediante e apresentadora e manifestou sobre o assunto. "Vazou uma lista dos influenciadores mais insuportáveis, e eu estou nela", gargalhou ela. "E eu amei os comentários que fizeram sobre mim, porque eu sei que é tudo mentira. É só uma pessoa que acha que é alguma coisa e falou isso", rebateu.

Malu Borges

Influenciadora de moda com 5,9 milhões de seguidores no TikTok, Malu Borges é uma das figuras mais criticadas no tal documento. Em diferentes textos supostamente escritos por quem trabalha diretamente na criação de conteúdos publicitários para redes sociais, ela é citada como "terrível" e "simplesmente insuportável". "Ela é uma folgada que acha que tudo tem que ser do jeito dela", diz um dos trechos.





Escreva a legenda aqui

"Péssima experiência, não aceita nenhuma alteração, não quer seguir briefing e só faz o que quer. Tá na hora de dar um gelo nessas riquinhas que não valorizam o dinheiro que ganham", diz um dos textos publicados no documento, ao qual o Globo teve acesso. Em outro trecho, é possível ler o seguinte:



"A equipe dela é a própria família e são todos malucos. Ninguém pra avisar que ela está sendo paga pra entregar um projeto e que ela não é a presidente da República. Falta uma equipe que ensine ela a ser profissional".

Nesta sexta-feira (24), Malu Borges usou as redes para dizer que "todo feedback é válido". A jovem de 27 anos ressaltou que ficou feliz com o fato de todos os comentários a seu respeito serem direcionados "apenas ao trabalho". "Ninguém ali falou sobre a Maria Luiza pessoal, sabe? Isso me tranquiliza", afirmou ela. "Eu tenho muita dificuldade com briefings que não são cocriados junto comigo. Não existe fórmula mágica para criar conteúdo, sabe?", frisou.

Carla Diaz

A atriz e ex-BBB Carla Diaz fez do limão, uma limonada. Na tal lista, ela é citada como algúem que "faz um bom trabalho", mas que é "aproveitadora". Diz o arquivo: "Aproveitou a collab para gastar mais que o saldo permitido e depois ficou cobrando a empresa do valor exorbitante que gastou para fazer o vídeo.



Carla Diaz

Era uma 'publi' para uma marca de supermercado on-line. Ela resolveu pedir o estoque máximo de sorvete da Bacio di Latte para encher a sua geladeira, extrapolando o saldo limite combinado".

Pois bem, na noite da última quinta-feira (23), ela respondeu a polêmica com uma... ação publicitária. Em vídeo publicado no Instagram, ela aparece mostrando a geladeira lotada com caixas de uma marca de sorvete e se deliciando com a guloseima. "Vazou eu na planilha também. Mas olha isso aqui", brincou ela.

Álvaro

O influenciador digital Álvaro é um dos poucos que aparecem com mais de uma avaliação — positivas e negativas.



"Complicado, ele entrega muito e o conteúdo foi o que mais performou na campanha, porém ele não segue briefing e roteiro, fez o conteúdo totalmente fora e como ele quis. Foi muito bom no final, mas, se o cliente for mais controlador, vai sofrer com ele", afirma um dos textos.



Escreva a legenda aqui





Outra avaliação diz: "Uma merda! Tivemos que cancelar uma ação, pois resolveu fazer outro job durante o contrato, mesmo com tudo alinhado e escolhido por ele. Equipe super antiprofissional".

Em resposta, Álvaro disse, por meio do Instagram, que manteve o foco apenas nas palavras boas e rebateu as colocações de que já abandonou trabalhos no meio. "Vieram muitas marcas e achei que ia dar conta de tudo. Às vezes chega o briefing, a proposta, e eu me proponho a entregar em dois dias e realmente não consigo", justificou.

Veja também