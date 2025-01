A- A+

PALESTRA Márcia Sensitiva no Recife com palestra exclusiva a fim de revelar dicas para 2025 A clarividente vai se apresentar no dia 25 de janeiro, no Teatro Boa Vista, a partir das 17h

Para as pessoas que estão curiosas sobre o que esperar de 2025, Márcia Sensitiva chega no Recife com a sua palestra exclusiva para revelar como prosperar e se proteger neste ano. A clarividente, numeróloga, médium e astróloga compartilhará suas previsões no evento, que acontece dia 25 de janeiro, no Teatro Boa Vista, a partir das 17h.

Intitulado de "Acordar pra Vida! - Dicas especiais para 2025", a palestra vai abordar temas relacionados a espiritualidade, astrologia, numerologia e o autoconhecimento. Os fãs da sensitiva Márcia podem esperar pelas suas famosas "broncas do bem" e devem ficar atentos às suas orientações para este ano.

Jejum espiritual

No encerramento da palestra, os participantes poderão vivenciar uma energização coletiva, conduzida pela corrente médica de Dr. Bezerra de Menezes. Márcia sugere a prática do jejum espiritual, com dois dias de preparação sem álcool, cigarro, carne vermelha e sexo, pois, segundo a médium, cria um ambiente propício à transformação interior.

Sobre Márcia Sensitiva

Márcia Sensitiva é uma das personalidades mais respeitadas no universo espiritual brasileiro. Desde muito jovem, ela esteve imersa nas práticas espirituais, acompanhando sua avó em comunicações mediúnicas e aprendendo com seu pai sobre os ensinamentos Kardecistas.

Além de seu trabalho no rádio, ela também marca presença em emissoras de TV, e conquistou uma enorme base de seguidores nas redes sociais, com um jeito único e carismático de compartilhar conhecimentos sobre espiritualidade.

SERVIÇO

Palestra de Márcia Sensitiva - "Acordar pra Vida! - Dicas especiais para 2025"

Quando: 25 de janeiro, 17h

Onde: Teatro Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 95 no Sympla

