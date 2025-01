De Grazi a Sabrina Sato, veja quem está em "BBB: O Documentário" e saiba quando e como assistir

A- A+

Para comemorar 25 edições do Big Brother Brasil, a TV Globo preparou a série documental "BBB: O Documentário - Mais que uma espiada", que resgata a história do reality show mais famoso do país.

São quatro episódios e o primeiro vai ao ar nesta terça-feira depois de "Mania de você". Os outros serão exibidos ao longo da semana, sempre após a novela.

Entre os entrevistados, estão os principais moradores da casa mais vigiada do Brasil, inaugurada em 2002.

Há depoimentos de Kleber Bambam (vencedor da primeira edição), Sabrina Sato (BBB 3), Grazi Massafera (BBB 5), Jean Wyllis (campeão do BBB 5), Cida (campeã do BBB 4), Juliette (campeã BBB 21), Manu Gavassi (BBB 20) e Thelminha (campeão do BBB 20).

Abaixo, detalhe de cada um dos episódios, dirigidos e roteirizados por Bruno Della Latta.

1º episódio - "Antes da fama"

Batizado de "Antes da fama", o primeiro episódio é focado na estreia do formato, então inédito no país naquele 29 de janeiro de 2002.

Foram 64 dias no ar, acompanhando o dia a dia de 12 anônimos.

O vencedor foi Kleber Bambam, que ficou na memória dos brasileiros por ter criado uma boneca, "Maria Eugênia", e a transformado em melhor amiga.

John de Mol Jr., da Endemol, criador do formato, é um dos entrevistados no episódio.

Boninho, que foi diretor do gênero reality shows da Globo até o ano passado, e Rodrigo Dourado, no posto atualmente, também foram ouvidos sobre as inovações da edição brasileira.

Os dois estiveram no comando da atração desde o dia 1.

Pedro Bial e Marisa Orth, dupla que apresentou a edição, deram detalhes sobre os bastidores da estreia.

2º episódio - "A seleção"

Com exibição marcada para quarta-feira, depois de "Mania de você", esta parte da série foca em diversidade e inclusão, segundo a TV Globo.

Ariadna (do BBB 11), a primeira mulher trans selecionada para o confinamento, fala sobre a experiência; Vanessa (BBB 14) e Juliana Alves (BBB 13) abordam questões raciais.

3º episódio - "Os conflitos"

Não faltaram tretas e confusões nesses 23 anos de programa, e isso é o assunto do episódio de quinta-feira.

Ana Paula Renault (do BBB 16), Emily Araújo (BBB 17), Manu Gavassi (BBB 20), Solange (BBB 4) são as estrelas das estrevstas.

O apresentador Tiago Leifert, que entrou no programa em 2017 e saiu em 2021, também dá seu depoimento.

4º episódio - "As vitórias"

Hora dos consagrados na última parte da série, que vai ao ar na sexta-feira depois da novela das 21h.

Jean Wyllys (BBB 5), Thelma Assis (BBB 20), Juliette (BBB 21) e Davi Brito (BBB 24) refletem sobre suas trajetórias no programa e como a conquista do prêmio mudou suas vidas.

Veja também

CINEMA "Ainda Estou Aqui": confira onde assistir ao filme com Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro