TELEVISÃO Veja quem são as duplas cotadas para entrar no Camarote do BBB 25 Priscila Fantin e Gracyanne Barbosa são algumas das famosas citadas

Com o Big Day chegando — o dia de apresentação dos participantes do BBB 25 está marcado para quinta-feira (9) —, aumenta a expectativa em torno dos nomes que vão participar do programa. Neste ano, anônimos e famosos competem em dupla pelo prêmio, disputado durante 100 dias a partir de 13 de janeiro.

Os nomes do "Camarote" e da "Pipoca" serão divulgados durante a programação da TV Globo na quinta-feira, mas diversos sites apontam possíveis famosos que serão confinados. Um deles é o da atriz Priscila Fantin, anualmente listado como possível BBB. Segundo o portal "Leo Dias", neste ano, agora vai: ela e o marido, Bruno Loves, até contrataram uma empresa para gerenciar suas redes sociais.A





Gracyanne Barbosa, a influenciadora fitness que foi casada com o cantor Belo, também tem aparecido nas listas, principalmente depois de ter dito que, em 2025, não vai desfilar no carnaval. Ao portal "Leo Dias", ela não negou nem confirmou a informação.

A comediante Samanta Alves, que produz conteúdos de humor nas redes e faz reportagens na TV, foi apontada como um dos nomes pelo jornalista Murilo Ribeiro, o Muka. Samanta, no entanto, fez piada com o possível confinamento ao lado do namorado: "Ai, a Samanta está no BBB! Estou no BBB, galera! Estou confinada aqui em Madureira, bebendo uma cervejinha... Fez um burburinho, né? Estou confinada já", disse ela, nas redes.

A cantora Kelly Key e a influenciadora Thaynara OG foram apontadas como possíveis participantes, mas negaram veementemente que estariam na casa.

