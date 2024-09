A- A+

OPINIÃO Gil do Vigor critica embate entre Datena e Marçal que culminou com cadeirada Ex-BBB postou vídeo após episódio ocorrido em debate à Prefeitura de São Paulo, realizado neste domingo (15) pela TV Cultura

Um dos momentos mais marcantes (e chocantes) da campanha aos governos municipais este ano, o embate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB), que envolveu provocações verbais e culminou com uma cadeirada do primeiro contra o segundo, durante o debate realizado neste domingo (15) pela TV Cultura, gerou muita repercussão na internet, uma série de memes, e também muitas críticas públicas.

Uma das críticas mais contundentes foi do ex-BBB, apresentador e economista Gil do Vigor, que gravou um vídeo na manhã desta segunda-feira (16) para criticar o comportamento dos candidatos no debate.

"Que vergonha! Simplesmente a maior metrópole da América Latina, não só em termos de população, mas também em importância econômica, não ter capacidade de construir um debate político que preste. É cadeira voando de um lado, xingamento do outro. A gente não sabe mais o que é mentira ou o que é verdade. Hoje em dia, pra ganhar Voto no Brasil é fácil, é só xingar o outro. O que xinga mais, ganha", criticou o ex-BBB. "É por que tá polarizado, ou é certo ou errado, ou é Deus ou é satanás, ou é céu ou é inferno. Cadê a troca de ideias, minha gente? Acabou, né? Que tá acontecendo, onde é que a gente vai parar? O Brasil merece muito mais que isso.

Por que Datena deu cadeirada em Pablo Marçal?

A agressão ocorreu quando Marçal voltou a provocar Datena sobre uma acusação de assédio sexual, que tinha sido tema do primeiro bloco do programa. Datena chamou Marçal de "bandidinho, ladrãozinho de dados" e afirmou que a acusação "custou muito" para ele e sua família. Marçal então disse que "o Brasil quer saber que horas você vai parar" e chamou o apresentador de "arregão".

— Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa, você não é homem nem para fazer isso — falou Marçal, que neste momento foi atingido por Datena.

No retorno do debate, o apresentador Leão Serva lamentou pelas "cenas de pugilato" e disse que “vivemos um dos momentos mais absurdos da história da TV brasileira". Datena foi expulso do debate e Marçal disse que se sentiu mal, e deixou o debate para procurar atendimento médico.

— A decisão foi expulsar o candidato Datena do debate conforme estava previsto no regulamento aceito por todos, porque ele cometeu três falhas graves sucessivas, duas palavras de baixo calão, antes de uma agressão física. O candidato Marçal antes estaria estourando o tempo, então ele estaria na marca do pênalti, mas ele agredido pelo Datena, disse que estava se sentindo mal, foi para buscar atendimento de saúde e preferiu deixar o debate. Consultados, os candidatos decidiram ficar no debate e fazer o debate de bom nível que você eleitor merece. Eu peço desculpas em nome da TV Cultura — falou o apresentador.

Momento que marcou o debate entre candidatos à prefeitura de São Paulo na noite de domingo, a agressão de José Luiz Datena (PSDB) contra Pablo Marçal (PRTB) virou memes nas redes sociais. As piadas sobre a “cadeirada” viralizaram no WhatsApp, Bluesky, Instagram e Threads.

Após a ofensiva, Datena foi expulso do debate na TV Cultura. O estopim para a agressão foi a acusação, por Marçal, de que o apresentador havia praticado assédio sexual contra ex-funcionária da Band. O ex-coach deixou o programa e foi encaminhado para receber atendimento médico após ser atingido.

Episódio gerou vários memes

Com o X fora do ar, os brasileiros encontraram outras plataformas para repercutir o episódio. Entre as postagens populares, estavam aquelas que usavam o momento do debate para expressar descontentamento com o início da semana, e para reclamar da segunda-feira.

Os memes também usaram a agressão para lembrar da condenação de Pablo Marçal por integrar quadrilha que disparava e-mail para atrair vítimas e roubar senhas bancárias. Uma das imagens adaptou a imagem icônica de Chico Buarque "feliz e triste" e associou a agressão aos roubos contra idosos.

Vídeos que mostraram a "cadeirada" com trilha sonora e áudio alterado também fizeram sucesso. Uma delas mostrava o episódio sonorizado com som de um programa de auditório. Outro vídeo foi adaptado para o formato de vídeo game de luta.

Outras imagens resgataram enquetes feitas por Datena na apresentação do "Brasil Urgente", na Band, com a associação da agressão. "Você é a favor de protesto com baderna?", mostrava um meme com imagem do programa e um registro da cadeirada.

A associação da cadeirada com luta livre também fez sucesso nas redes sociais, assim como imagens que exaltaram a "cadeira" como protagonista da disputa eleitoral em São Paulo.

Apesar do bloqueio do X no país, o assunto ficou entre os mais comentados no país desde a noite de domingo. Apoiadores de Pablo Marçal repercutiram o episódio com imagens do ex-coach levado de ambulância do debate e, depois, internado no hospital.

Segundo a assessoria de imprensa de Marçal, ele passou por uma tomografia, foi medicado e permaneceu no hospital durante a noite. Datena cancelou agenda de campanha nesta segunda-feira. Após o debate, o apresentador "infelizmente" perdeu a cabeça e que a agressão "foi uma reação humana" que "não pode conter".

