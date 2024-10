''Gladiador 2'' tem primeiras reações divulgadas; saiba mais

A- A+

Uma das obras mais aguardadas do ano nos cinemas, "Gladiador 2", sequência de épico vencedor de cinco estatuetas do Oscar, incluindo melhor filme, teve uma primeira sessão para jornalistas e convidados na última sexta-feira (18), em Los Angeles, nos Estados Unidos. No sábado, as primeiras reações ao longa começaram a pipocar nas redes sociais.

Embora alguns comentários destaques para um desequilíbrio e para uma falta de emoção no longa, muitas reações foram extremamente positivas diante da produção dirigida por Ridley Scott e estrelada por Paul Mescal e Pedro Pascal.

Com passagem por Variety e The Hollywood Reporter, o crítico Simon Thompson escreve: "'Gladiador 2' serve o banquete mais rico em cenários de ação épica e traição deliciosamente obscena." Já Matthew Koss, do Awards Focus", destaca "'Gladiador 2' é o que acontece quando Ridley Scott se solta e encontra ânimo na ação. Um total espetáculo com ritmo pulsante. Mal posso esperar para ver este novamente."

"'Gladiador 2' é o melhor filme de Ridley Scott desde 'Perdido em Marte'. Um grande, sangrento e durão espetáculo de ação que se baseia no legado do original", escreve Scott Menzel, do site Awards Buzz, que acompanha a temporada de premiações em Hollywood.

A atuação de Denzel Washington conquistou vários elogios e vem sendo cotada para o Oscar de melhor ator coadjuvante. "Washington devora todas as falas e figurinos sem nunca exagerar", destaca Erik Anderson, do Awards Watch. Já Griffin Schiller, do site FilmSpeak, escreve: "Denzel festeja em uma performance maquiavélica espetacular. Que filme!"

Por outro lado, Germain Lussier, do site Gizmodo, diz: "'Gladiador 2' não alcança à grandeza do original". Enquanto que Will Mavity, da BBC, pondera: "falta o foco e o impacto emocional do original, e Mescal não é uma liderança tão cativante aqui quanto Crowe era no original."

O que sabemos sobre ''Gladiador 2''

O novo longa se passa anos após a morte de Maximus (Russell Crowe, no original). Mescal interpreta Lucius, filho mais jovem de Lucilla (Connie Nielsen, que retorna para a sequência).

As primeiras imagens da produção trazem um Mescal bem mais musculoso do que o costume. Segundo a publicação, o ator se preparou tão intensamente para o papel que acabou recebendo um apelido por parte do elenco.

"Foi brutal. Eu o chamo de 'Parede de tijolos Paul'. Ele ficou tão forte. Prefiro ser jogado de um prédio do que ter que lutar com ele novamente", contou Pedro Pascal em entrevista à Vanity Fair.

Russell Crowe admitiu estar um "pouco desconfortável" com a realização de "Gladiador 2".

"Fico um pouco desconfortável com o fato de estarem fazendo outro, sabe? Porque é claro que estou morto e não tenho voz sobre o que será feito. Algumas coisas que ouvi, pensei, 'não, não, não. Isso não faz parte da jornada moral daquele personagem em particular'. Mas você sabe, não posso dizer nada. Esse não é o meu lugar. Estou a dois metros de profundidade. Então veremos como é", contou Crowe em entrevista ao podcast Kyle Meredith with...

