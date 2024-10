A- A+

CINEMA ''Ainda Estou Aqui'': saiba quais as categorias do Oscar o filme está cotado Filme de Walter Salles com Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro chega aos cinemas em novembro

"Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, chega aos cinemas brasileiros no próximo dia 7 de novembro. Vencedor do prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza, o filme — que teve sessões pontuais, nos últimos dias, dentro da programação da Mostra de São Paulo — vem sendo citado pela imprensa americana como forte concorrente ao Oscar.

Muitas vezes vista como um sonho distante, uma indicação ao prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, no entanto, não deve ser tratada como algo impossível, ainda mais diante dos elogios que o filme tem recebido na imprensa internacional. Vale lembrar, aliás, que a produção de Walter Salles já recebeu duas indicações — por " Central do Brasil", de 1998 (melhor filme estrangeiro e melhor atriz) — e conquistou uma estatueta por "Diários de motocicleta", de 2004 (melhor canção original).



Duas das mais respeitadas publicações do mercado cinematográfico americano, as revistas "Hollywood Reporter" e "Variety" contam com não só uma possível indicação como melhor filme internacional. Veja as categorias em que o filme está cotado para concorrer.

Melhor filme internacional

Chances de indicação: Muito provável.

Principais concorrentes: "Emilia Pérez" e "The seed of the sacred fig".

Um dos filmes mais elogiados da temporada, "Ainda estou aqui" muito provavelmente estará entre os cinco indicados na categoria de longa internacional. Neste momento, inclusive, apenas um filme parece mais forte na disputa: o francês "Emilia Pérez". Premiado em Cannes, o drama "The Seed of the Sacred Fig", produção alemã rodada no Irã, também deve chegar com força na premiação.

Melhor filme

Chances de indicação: Improvável.

Principais concorrentes: "Duna: Parte II", "Anora", "O Quarto ao Lado", "Blitz", "Emilia Pérez" e "Saturday Night", "Gladiador II", "Um Completo Desconhecido", "September 5".

A Hollywood Reporter coloca "Ainda Estou Aqui" na nona colocação entre os mais contatos a uma indicação na categoria principal. Como são dez os indicados, isso colocaria o brasileiro com chances. A Variety não é tão otimista, deixando a produção foram de sua previsão.

Melhor direção

Chances de indicação: Improvável.

Principais concorrentes: Jacques Audiard ("Emilia Pérez"), Edward Berger ("Conclave"), Sean Baker ("Anora"), Brady Corbet ("The Brutalist"), Denis Villeneuve "Duna: Parte II") e Pedro Almodóvar ("O Quarto ao Lado").

Enquanto a Variety acredita que Walter Salles estará entre os cinco indicados a melhor direção, a HR coloca o brasileiro na sexta colocação.



Melhor atriz

Chances de indicação: Possível.

Principais concorrentes: Nicole Kidman ("Babygirl"), Angelina Jolie ("Maria Callas"), Mikey Madison ("Anora"), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Demi Moore ("A Substância"), Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado") e "Saoirse Ronan ("The Outrun").

Será que veremos Fernanda Torres repetindo os passos da mãe? É possível. Mas não será fácil. Para isso, ela precisará superar Nicole Kidman, para quem perdeu em Veneza, além de grandes nomes de Hollywood e sensações da temporada.



Melhor ator coadjuvante

Chances de indicação: Muito improvável.

Principais concorrentes: Denzel Washington ("Gladiador II"), Guy Pearce ("The Brutalist"), Kieran Culkin ("A verdadeira dor"), Jeremy Strong ("O aprendiz"), Stanley Tucci ("Conclave") e John Turturro ("O Quarto ao Lado").

O nome de Selton Mello não aparece com tanta força na corrida para melhor ator coadjuvante, embora ele tenha sido citado como opção anteriormente pela Variety. No momento, no entanto, outros atores parecem contar com mais força que o brasileiro.

Melhor atriz coadjuvante

Chances de indicação: Muito improvável.

Principais concorrentes: Zoe Saldaña ("Emilia Pérez"), Isabella Rossellini ("Conclave"), Felicity Jones ("The Brutalist"), Margaret Qualley ("A Substância"), Monica Barbaro ("Um completo desconhecido") e Saoirse Ronan ("Blitz").

Fernanda Montenegro aparece menos de cinco minutos em cena, não tem nenhuma fala. E mesmo assim foi o suficiente para ser cotada por publicações para uma indicação ao Oscar. Mas, dessa vez, é difícil acreditar que será indicada.

Melhor roteiro adaptado

Chances de indicação: Possível.

Principais concorrentes: "Emilia Pérez", "Duna: Parte II", "O Quarto ao Lado", "Sing Sing", "Conclave" e "Divertida Mente 2".

"Ainda Estou Aqui" tem um dos roteiros mais elogiados da temporada. Não por acaso, Murilo Hauser e Heitor Lorega foram premiados em Veneza. A Hollywood Reporter acredita em uma indicação para os brasileiros, mas a concorrência é forte.

