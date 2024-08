A- A+

FAMOSOS Graciele Lacerda diz o que sentiu ao descobrir sexo de bebê com Zezé Di Camargo: "Fiquei chocada!" Influenciadora e cantor serão pais de uma menina, que se chamará Clara

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo descobriram, no último domingo (25), que serão pais de uma menina. Nas redes sociais, a influenciadora contou o que sentiu ao saber o sexo do bebê.

“Eu não sei o que falar para vocês do dia de hoje. Eu acho que ainda não caiu a ficha que eu vou ser mãe de menina porque eu tinha uma dúvida, mas, no fundo, eu achava que era menino”, afirmou Graciele, após a festa de chá revelação.

Em seguida, a futura mamãe explicou como foi escolhido o nome da criança, que se chamará Clara. “O Zezé escolheu um nome indígena com muito significado, aí eu fiquei em dúvida. Ele escolheu um nome chamado 'Kaluanã', que significa 'forte guerreiro', e aí, no fundo, eu fiquei achando que era menino. Achei que era um sinal a escolha desse nome”, relatou.



Graciele contou que, apesar de achar que seria um garoto, ela sempre desejou ter uma filha com o nome que escolheu. “Quando olhei pro céu e vi aquele monte de fitinha rosa, eu fiquei chocada. Demorou um pouco para cair a ficha, na verdade, ainda não caiu. Ser mãe de uma menina chamada Clara é uma coisa que eu sonhava desde que eu era pequenininha”, revelou.

Para descobrir o sexo do bebê, Graciele e Zezé Di Camargo reuniram amigos e familiares em um grande evento, no último domingo (25), em São Paulo. Surpreendendo a todos, o cantor aproveitou a ocasião para oficializar sua união com a companheira.

Casamento surpresa

Logo após a revelação de que os dois serão pais de Clara, Zezé pediu que os convidados permanecessem no local. “Queria aproveitar a oportunidade, já que estamos juntos. Fiquei sabendo que tem um padre aqui no meio hoje. Graciele não sabe, mas se a surpresa era pra ser grande, a gente vai ter um serviço completo”, anunciou.

O cantor está com Graciele há 11 anos. O casal, que tentava engravidar há quatro anos, anunciou a gestação em julho. Será o primeiro filho da influenciadora, aos 43 anos de idade. Já Zezé, 61, é pai de Wanessa, 41, Camilla, 38, e Igor, 29, frutos do antigo casamento com Zilu Camargo.

