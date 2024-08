A- A+

TELEVISÃO Angélica e Xuxa estrelam Batalha do Lip Sync no "Domingão com Huck"; assista Uma imitou a outra no palco do programa, com direito a Paquitas e pinta na perna

Leia também

• Belo nega traição de Gracyanne Barbosa e admite romance com outra em casamento

• Zezé Di Camargo realiza casamento com Graciele Lacerda durante chá-revelação de bebê do casal

• Preta Gil grava vídeo explicando estado de saúde: "Meu câncer voltou em quatro lugares diferentes"

Duas das maiores apresentadoras da história da TV brasileira, Angélica e Xuxa reviveram sucessos no palco do "Domingão com Huck" neste fim de semana. Estrelas do quadro "Batalha do Lip Sync", uma imitou a outra no palco do programa. Com direito a pinta na perna, Xuxa cantou o sucesso "Vou de táxi". Já Angélica, dançando com as Paquitas, apresentou "Lua de cristal".

Confira abaixo como foi a apresentação das duas.

No segundo round de apresentações, Xuxa imitou Lady Gaga em "Born this way", fazendo, inclusive, acrobacias aéreas como no Super Bowl 2017. Angélica seguiu com Miley Cyrus e o hit "Flowers", como no Grammy 2024.

A competição, no fim, terminou empatada, com as duas amigas vencedoras.

O resultado da #BatalhadoLipSync foi... EMPATE PRAS RAINHAS! SEM PALAVRAS PRAS APRESENTAÇÕES DE HOJEEEEEE #Domingão pic.twitter.com/qmxQIdd1ZV — TV Globo (@tvglobo) August 25, 2024

Veja também

CRIME Polícia do Rio investiga roubo de caminhão da cantora Maria Rita