Preta Gil grava vídeo explicando estado de saúde: "Meu câncer voltou em quatro lugares diferentes"

Internada no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, Preta Gil gravou um vídeo explicando seu estado de saúde. Ela contou que o câncer — em remissão há oito meses — voltou em quatro lugares diferentes ("dois linfonodos, metástase no peritônio e uma lesão no ureter", disse) e o tratamento já começou.



"Vindo aqui falar com vocês como sempre fiz, desde o começo do meu diagnóstico lá no ano passado. Vou contar para vocês o que está acontecendo. Eu tive um câncer no intestino, me tratei, me curei, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade, com a minha reabilitação. E tenho exames periódicos para serem efeitos enquanto estiverem remissão. Remissão é um período de cinco anos onde o câncer pode voltar. Não só no meu caso, como no caso de 40% das pessoas que têm um câncer primário", explicou ela. "E foi o que aconteceu comigo. O meu câncer voltou. Ele voltou em quatro lugares diferentes. Eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e eu tenho um nódulo, um lesão no ureter".

Ela contou que a descoberta aconteceu por causa dos exames de rotina.

"É mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto. No mesmo dia,no mesmo momento, a gente começou o tratamento, a quimioterapia. Isso foi na terça-feira, na quarta a gente fez exames complementares e, na quinta, eu comecei a quimioterapia, que acabou hoje o primeiro ciclo. Eu sigo no hospital pormais 24 horas em observação", disse. "Vou para casa, fico em casa 12 dias e volto para o hospital, ou seja, minha rotina de tratamento oncológico voltou".

