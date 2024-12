A- A+

Polêmica Gracyanne Barbosa fala pela primeira vez sobre término de Belo e Viviane Araújo: "Ele tinha outra" Modelo de fisiculturismo ressalta que jamais foi 'pivô' de divórcio do cantor de pagode e reclama de carregar essa marca há quase 20 anos

A modelo de fisiculturismo Gracyanne Barbosa fez um desabafo, pela primeira vez, sobre a fama que carrega, há quase duas décadas, como "pivô" da separação entre Belo e Viviane Araújo.

Em entrevista ao podcast Podshape, ela negou veementemente que tenha sido o motivo para o divórcio do cantor e da musa do carnaval no passado.

E mais. A influenciadora digital de 41 anos revelou que, a rigor, o pagodeiro mantinha, naquele período, um relacionamento com uma outra mulher.

Confira post do podcast "Podshape"

No relato que viralizou nesta sexta-feira (6) — na esteira da recém-lançada série biográfica "Belo, perto demais da luz", do Globoplay —, Gracy diz que foi tratada como uma espécie de "bode expiatório".

"Acho que eles [Belo e Viviane] me colocaram na história porque foi conveniente para os dois. Quando eles se separaram e quando eu comecei a namorar o Belo, ele tinha outra pessoa. Ele sabe, a Viviane sabe, e nenhum dos dois nunca expôs isso", revelou.

A fisiculturista diz que hoje se arrepende profundamente de nunca ter aberto publicamente esse assunto. "Fiquei quieta porque não queria me envolver num relacionamento que não era meu", justificou Gracyanne aos entrevistadores Juju Salimeni e Diogo Basaglia.

A ex-mulher do pagodeiro — Gracyanne rompeu com Belo em abril deste ano — garantiu que no momento em que começou a namorar Belo, ele tinha "outra pessoa".

Gracyane, porém, não sabia do fato. "Eu só descobri porque ela, essa outra menina, foi na minha casa", contou.

Na ocasião, Gracyanne preferiu não citar nomes.

Sabe-se, porém, que o casamento de Belo e Viviane Araújo chegou ao fim, à época, devido a um affair do cantor com a modelo e atual rainha de bateria da Tradição Luciana Picorelli.

O caso foi noticiado naquele período.

O romance nunca foi assumido pelo artista, mas Picorelli discorreu abertamente acerca do assunto em algumas entrevistas que deu após a turbulenta separação de Viviane, sua prisão e o início da relação com Gracyanne.

Tudo aconteceu praticamente ao mesmo tempo.

Veja também

luto Morre ator José de la Torre aos 37 anos