CELEBRIDADES Gracyanne Barbosa surpreende com fotos antes da musculação; confira Imagens de quando a musa fitness era adolescente contrastam com o atual momento em que foca diariamente na academia

A modelo Gracyanne Barbosa surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira (29) ao mostrar fotos suas quando era adolescente, antes de começar a fazer musculação nos stories, do Instagram. Na ocasião, ao responder uma pessoa que tem os registros antigos da influencer como motivo de inspiração, ela publicou as imagens, contando ainda um pouco sobre como era a sua relação com a academia.

Gracyanne, de 40 anos, conta que nas fotos (que não especifica a data de quando foram feitos os registros) era ainda uma adolescente, mas que já tinha a musculação como uma de suas paixões, apesar de não ter tanto entendimento dos exercícios.

''Eu jogava vôlei e treinava para jogar. Já era apaixonada por musculação, mas não entendia muito. Fazia porque era necessário e gostava de aprender. Treinava até com cabo de vassoura em casa'', contou ela.

Atualmente, a vira da modelo é totalmente o inverso. Considerada musa fitness, a influencer mostra diariamente a sua rotina de exercícios físicos para manter o corpo que chama atenção dos seguidores. Os valores na academia frequentada pela influencer, não à toa, são elevados.



Quem treina cinco vezes por semana, como é o caso de Gracyanne Barbosa, paga R$ 2 mil por mês no lugar. O preço da mensalidade varia de acordo com a frequência: R$ 700 (uma vez por semana); R$ 1,1 mil (duas vezes por semana); R$ 1,5 mil (três vezes por semana); R$ 1,8 mil (quatro vezes por semana); R$ 2 mil (cinco vezes por semana).

O educador físico Xande Negão, que mantem o espaço onde a modelo treina, costuma dizer que um dos segredos, para o bom resultado entre os seus clientes, é a não repetição dos mesmos treinos todo dia ou toda semana. Ele reforça que, em 20 anos, Gracyanne nunca realizou a mesmíssima série — e que sempre há algo novo, para ela, no treino.

