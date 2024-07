A- A+

CELEBRIDADES Marido de Ivete Sangalo tem encontro com baleias e cantora comenta Durante um treino com canoa havaiana, na Bahia, Daniel Cady ficou a cerca de 20m de distância de animais marinhos e contou ter ficado eufórico

O nutricionista Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, teve uma experiência única, segundo um vídeo publicado por ele no Instagram nesta segunda-feira (29). Durante um treino com canoa havaiana, na Baía de Todos os Santos, na Bahia, ele teve um encontro com duas baleias, que ficaram a cerca de 20m de distância de onde estava —um momento que o deixou “eufórico”, como uma criança.

A cantora de axé comentou a publicação sobre o momento, tido pelo marido como um encontro que ainda faltava na relação que tem com o mar. “Lindo demais! Elas foram até você”, escreveu ela.

Na publicação, o nutricionista diz que sempre teve uma relação muito intensa com o mar, o qual ''desde criança, sempre foi um parquinho de diversão'' para ele. ''Já encontrei com muitos peixes, tubarões, tartarugas, pinguins, focas e arraias dentro d’água. Mas faltavam as baleias. Depois de 39 anos (…) elas apareceram na minha frente há 20m de distância dançando nas águas quentes da Bahia.''

Ele ainda relata que não conseguiu assimilar de primeira o que estava acontecendo quando viu os animais à sua frente, mas que logo tomou a iniciativa de se aproximar mais.

''Meu coração disparou, quando vi a nadadeira dorsal para fora d’água, demorei 3 segundos para entender o que estava acontecendo ali. Me aproximei delas silenciosamente e bem devagar como se tivesse hipnotizado pelo balé dentro d’água. Uma delas se inclinou e acenou com a nadadeira lateral, me aproximei ainda mais torcendo para que elas viessem me ver. Parei de remar e fiquei apenas observando elas afundarem e passarem bem pertinho por debaixo da minha canoa'', disse ele.

''Fiquei muito emocionado nesse momento e comecei a acompanhar o rastro delas em direção ao farol da Barra. Daí elas fizeram um mergulho mais profundo e foram embora em direção ao alto mar por debaixo d’água. Nessa hora percebi que elas não estavam muito a fim de me encontrar, então remei de volta para casa eufórico, parecendo uma criança, doido para contar para todo mundo aquela experiência mágica'', escreveu.

Veja também

STREAMING Tatá Werneck relembra seis ''bolos'' no ''Programa do Jô Soares'', em novo documentário