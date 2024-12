"Nunca enjoei": Gracyanne Barbosa detalha como consome 40 claras e 10 gemas por dia

A- A+

Não é surpresa que a influenciadora e musa fitness, Gracyanne Barbosa mantém o corpo definido com muito exercício físico, uma dieta balanceada, feita especialmente para ela, e claro, as dezenas de ovos que ela come por dia.

O ovo é considerado uma proteína de padrão ouro, porque ela é completa, assim como a carne e o leite. O alimento ajuda na construção muscular, formação do sangue, ajuda no sistema imunológico, formação de pele e cabelo. Porém, em excesso, pode impossibilitar a função dos rins de eliminar todas as substâncias tóxicas da metabolização da proteína, podendo causar pedra nos rins e falência renal.







Gracyanne, entretanto, tem muitos pontos positivos a seu favor. Além dela ter acompanhamento profissional de nutricionistas e personal trainer, ela também segue uma dieta balanceada com outros alimentos.

— Faço em média 6 refeições diárias com 150 g de frango ou peixe, 100 g de carboidrato, geralmente batata doce, salada e legumes à vontade. Além de oito claras — revela em entrevista ao GLOBO.

A musa diz que ao todo consome em média 40 claras e 10 gemas por dia. A separação ajuda no processo de não enjoar do alimento, além de aumentar as possibilidades de fazer diferentes pratos com eles.

— Escolho os ovos em quase todas as refeições, amo e nunca enjoei, faço omelete, no forno, no micro-ondas, frito sem óleo, cozido — explica.

O consumo deste alimento é muito comum entre os atletas e aqueles que buscam ganhar massa muscular, devido ao seu alto conteúdo de proteínas. No entanto, seu consumo popular não se deve apenas ao seu conteúdo proteico, mas também aos seus baixos índices calóricos. Além disso, o ovo tem propriedades que saciam a fome de maneira fácil e eficaz, ajudando a controlar o apetite por mais tempo.

No entanto, recomenda-se consultar um especialista para ajudar a estruturar uma dieta que se adeque às suas necessidades energéticas.

