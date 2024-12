A- A+

SAÚDE Guilherme Arantes é submetido a cateterismo com angioplastia Em repouso, cantor desmarcou shows de réveillon em Santos e do Navio do Roupa Nova

A equipe do cantor e compositor Guilherme Arantes, de 71 anos, informou esta sexta-feira, em suas redes sociais, que no dia anterior ele tinha sido submetido a um "cateterismo com angioplastia não programado, realizado com sucesso" e, por recomendação médica, terá que cumprir repouso absoluto por 10 dias.

Com isso, Guilherme teve que cancelar seus shows de Réveillon em Santos e o do Navio do Roupa Nova, no próximo dia 3. A equipe agradeceu aos "fãs, parceiros e amigos" pela compreensão e apoio.

Ano passado, Guilherme Arantes completou 70 anos de idade e, em entrevista ao GLOBO, disse estar usando uma espécie de período sabático para atender a algumas encomendas de composições para novos discos de Simone, Ney Matogrosso e Claudette Soares, além de pensar em um novo disco.

— O tempo da pressa já ficou para trás, estou mais devagarzão. Agora estou indo atrás de uma simplicidade brasileira, quero fazer um disco brasileiro. O distanciamento me fez descobrir como como eu gosto do Brasil — disse ele, que seguiu com seus shows 2024 adentro.

