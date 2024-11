A- A+

CELEBRIDADES Guilherme Winter fez Giselle Itié pensar em desistir da gestação, segundo atriz Atriz revela que pensou em interromper a gestação do filho Pedro Luna, fruto de antigo relacionamento com ator, que a rebate

A atriz mexicano-brasileira Giselle Itié — conhecida por papéis em novelas como " Esperança" (2002), " Começar de novo" (2004), " Bela, a feia" (2009) e " Os dez mandamentos" (2015) — revelou, na última quinta-feira (28), que cogitou realizar um aborto, em 2020, para interromper a gravidez de seu único filho, o pequeno Pedro Luna, hoje com 4 anos.



Durante conversa no podcast "Exaustas", atração que ela comanda com as também atrizes Samara Felippo e Carolinie Figueiredo, Giselle contou que a antiga "relação tóxica", nas palavras dela, com o ator Guilherme Winter, pai da criança, a fez pensar em desistir da gestação.

De acordo com a atriz, o apoio da própria família foi fundamental para que ela afastasse a ideia de se submeter ao aborto.



"A primeira emoção, o primeiro sentimento [ao saber da gravidez] foi de plenitude: 'Filho, vou ser mãe, amo criança e sempre tive vontade de ser mãe'. Só que quando a ficha foi caindo e comecei a ser mais objetiva, olhei para o pai do meu filho e comecei a questionar. Será que vou conseguir ir para frente com essa relação para o resto da vida?", questionou Giselle.





A atriz explicou que, à época, acreditava que a relação com Guilherme Winter — a quem não citou nominalmente — não tinha futuro. "Sim, foi uma relação tóxica e não estou julgando quem é tóxico. Era uma relação tóxica de duas pessoas e já estava muito óbvio que não ia para frente", afirmou ela, diante das colegas de podcast.

Na ocasião, ela repassou a situação de angústia que viveu nesse período:



"Sou muito grata porque tenho uma família muito unida, que sempre me acolheu em todas as questões da minha vida. Sentei com a minha família, conversei com eles e perguntei o que faria. Eles disseram: 'Gi, a gente está com você para o que você decidir, mas pelo que a gente te conhece não vale a pena tirar um sonho'. Não vale a pena passar por essa violência por conta de um homem", rememorou Gisele.

Recentemente, Giselle Itié também contou, em outro episódio do podcast "Exaustas", que foi "rejeitada" por Winter durante a gravidez. Segundo ela, o então marido não queria transar na gestação porque sentia "nojo" do corpo da mulher. Após a repercussão da declaração, o ator veio a público para rebater as fala, às quais definiu como calúnias.

Em vídeo publicado, à época, por meio do Instagram, Guilherme Winter afirmou que a ex-mulher estava propagando "inúmeras mentiras", como o fato de se autodeclarar uma "mãe solo". "Levo a minha vida com discrição e respeito, principalmente em relação ao meu filho. Minha preocupação sempre foi e sempre será o seu bem-estar", ressaltou ele.



"Busco ser um pai exemplar, oferecendo bons exemplos e estando presente em sua vida. O que realmente importa é que meu filho crescerá e formará suas próprias conclusões, fundamentadas em suas experiências e vivências", concluiu.

