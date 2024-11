A- A+

LITERATURA "Histórias Saídas do Mar": Olívia Mindêlo lança livro infantil com animais como protagonistas Lançamento ocorre neste sábado (30), às 15h30, na livraria Pó de Estrelas

Estreante na ficção, a jornalista Olívia Mindêlo lança o livro infantil “Histórias Saídas do Mar” (Vacatussa Editora, 84 páginas) neste sábado (30), às 15h30, na livraria Pó de Estrelas. Ilustrada por Juliana Lapa, a obra reúne três contos que falam - de forma lúdica e carregada de poesia - sobre encontros, sentimentos e “essa máquina de sentir que é a nossa existência”, como afirma a autora.

“Eu queria conversar com as crianças sobre as emoções e a beleza do mundo, da vida, do planeta, e a importância do amor, da empatia, da solidariedade para pessoas em formação. Precisamos disso desde cedo”, explica Olívia, que não tem filhos ou crianças na família, mas encontrou na literatura uma forma de dialogar com esse público.

Os textos que compõem o livro são protagonizados por animais e têm o litoral como cenário. Os humanos até aparecem em algumas das tramas, mas apenas como coadjuvantes. Revelando seu amor pelos bichos, a escritora busca contar as histórias pela perspectiva deles.

“É uma forma de relativizar nossa superioridade e tentar diminuir essa cisão arrogante que criamos em relação a outras espécies. Tento entrar mais no mundo deles e trazer para o nosso, entendendo que temos muito em comum e dividimos o mesmo oxigênio, mas eles têm uma forma própria de ver e se relacionar com essa mesma dimensão que habitamos. Por terem outras racionalidades, também nos ensinam a acessar o plano emocional”, analisa.

"A Baleia e a Raposa", conto que deu origem ao livro, nasceu há dez anos. O encontro entre uma baleia encalhada e uma raposa é inspirado no processo emocional vivido por Olívia na época, quando alguém vindo de outra realidade cruzou o seu caminho. “Queria que não fosse um final feliz, no sentido romântico, mas um final real, como a vida é. Um final feliz e triste ao mesmo tempo”, adianta.

Na adolescência, o pai de Olívia morou em Fernando de Noronha, o que a aproximou da vida selvagem. O contato com os atobás a fez escrever "Atobaldo". Já “Noninho e Magali” é baseado na história real de amor entre um casal de gatos em Itamaracá, contada por uma amiga da autora.

Mais acostumada à escrita jornalística na sua prática diária, Olívia teve a chance de realizar um sonho de quando era criança ao abraçar a ficção. “É como desenhar: a gente faz muito na infância, tanto quanto inventa histórias, mas depois a gente perde um pouco isso com a racionalidade da vida”, reflete.

Publicado com incentivo do Funcultura, “Histórias Saídas do Mar” conta ainda com uma versão em audiolivro, que pode ser acessado através de QR code impresso no livro físico. As narrações são de Stephany Metódio e Leonardo Vila Nova (repórter da Folha de Pernambuco), com audiodescrição das imagens realizada pela Ferva Acessibilidade.

Durante o evento de lançamento deste sábado (30), haverá a contação de uma das histórias por Stephany, com tradução em Libras por Yastricia. Está prevista ainda outra contação, com Leonardo, no dia 8 de dezembro, na feira NaFoz, na Fundação Gilberto Freyre.

SERVIÇO

Livro “Histórias saídas do mar”

Olívia Mindêlo, com ilustrações de Juliana Lapa

Vacatussa Editora, 86 páginas

Preço: R$ 45,00

Instagram: @oliviamindelo e @vacatussa.editora

Veja também

Cinema "Ainda estou aqui" deve estar na lista de favoritos ao Oscar de críticos de Nova York, diz revista