A- A+

Liam Payne Horas antes de morrer, Liam Payne pediu cocaína e 9 garrafas de uísque, revela relatório Ex-integrante do One Direction, cantor morreu no dia 16 de outubro após cair da varanda de um quarto de hotel em Buenos Aires, na Argentina.

Horas antes de sua morte, Liam Payne manteve contato com um amigo, com quem passava as férias em Buenos Aires, na Argentina. Em uma troca de mensagens, revelada por documentos divulgada pelo site americano TMZ, o ex-astro do One Direction teria pedido cocaína para Roger Nores.

Além da droga estimulante, o cantor ainda fez requisitou nove garrafas de uísque em um intervalo de apenas oito horas, da noite anterior até o dia da tragédia.

Ainda na noite anterior de sua morte, por volta de 22h, o artista pediu quatro garrafas de uísque. Às 6h36, já na manhã seguinte, fez um pedido para mais cinco garrafas da bebida alcoólica.

O relatório obtido pela publicação revela ainda que pouco tempo depois, às 9h32, Liam enviou uma mensagem para Roger: “Você consegue 6 gramas?”, disse, referindo possivelmente à cocaína.

À tarde, Roger enviou uma outra mensagem para o amigo, perguntando como ele estava. Liam não respondeu. Os funcionários do hotel onde o cantor estava hospedado solicitaram o serviço de emergência por volta do mesmo horário, de acordo com os documentos da investigação.

“Temos um hóspede que está intoxicado com drogas e álcool. E, bem, quando ele está consciente, ele está quebrando tudo no quarto. Precisamos que alguém seja enviado, por favor”, afirmou o funcionário do estabelecimento. “Precisamos que alguém seja enviado com urgência porque, bem... não sei se a vida do hóspede está em risco. Ele está em um quarto que tem... que tem uma varanda. Estamos um pouco com medo de que ele faça algo que coloque…”, disse ele ainda.

Pouco tempo depois, os funcionários do hotel identificaram que Liam havia caído do quarto onde estava hospedado, no terceiro andar do estabelecimento.

Em meio à investigação, advogados da família de Liam Payne estiveram no tribunal, na Argentina. Uma fonte disse ao site Page Six que os parentes do artista pretendem abrir uma ação penal contra qualquer pessoa que, de alguma forma, tenha contribuído para a morte dele.

De acordo com a publicação, é “100% certo” que os os pais de Payne, Geoff e Karen Payne, e seus irmãos estão em busca de justiça por ele.

Veja também

Resposta Maria Gadú diz que não fala mais com Dado Dolabella: "Tenho pavor"