Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para a sexta-feira (19/07)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Os arianos muito em breve vão se alegrar com excelentes notícias relacionadas à sua vida profissional - isso se vieram se dedicando muito ao seu crescimento nas últimas semanas. Hoje, pergunte-se: o que ainda falta para alcançar a excelência? Com essa resposta em mente, corra atrás! Não deixe que nada tire seu foco.



TOURO 21/04 A 20/05

Você anda sedento por conhecimento, ideais e filosofias de vida pelas quais possa se guiar. Hoje, entretanto, essa abertura pode terminar conduzindo a ideias esquisitas: antes de absorver para si as visões de mundo de outras pessoas, ative a sua racionalidade para passar um filtro nesses conceitos. Evite fanatismos!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Sua maturidade hoje será testada, principalmente diante de desafios. Para lidar com eles, será preciso assumir uma postura compenetrada e séria. Mantenha a formalidade diante de pessoas poderosas e influentes; a hierarquia hoje precisa ser observada com respeito. As coisas poderão exigir mais empenho para funcionar.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Os bons resultados das parcerias de sucesso firmadas recentemente ou há mais tempo logo serão sentidos e comprovados. Enquanto isso, reforce o trabalho em equipe com essas pessoas, inclusive seu par amoroso, lembrando que os objetivos são comuns aos dois lados. Você está muito influenciável hoje: saiba o que quer.



LEÃO 23/07 A 22/08

Dê o seu melhor hoje, até mesmo nas pequenas tarefas, pois é a soma de todas elas executadas com primor que constitui o sucesso nesta sexta. Para se destacar, assuma aquelas responsabilidades que ninguém quer. Dê um reforço ao zelo com o seu corpo, e tenha cuidado principalmente com os dentes e estruturas ósseas.



VIRGEM 23/08 A 22/09

É hora de apostar valendo na conquista daquela pessoa especial para você; nos próximos dias, os casos de amor ganharão a ajuda da Lua Cheia para se concretizarem. Se esse setor da sua vida não está se alinhando como era esperado, pode ser uma simples questão de falta de objetividade na comunicação: é só ajustar.



LIBRA 23/09 A 22/10

Como porta-voz e agente conciliador do seu universo familiar, hoje seu papel será o de garantir que tudo corra bem: pense na estrutura do seu lar como uma instituição, em que todos têm responsabilidades definidas a cuidar. Certifique-se de que as pessoas estão em sintonia umas com as outras e gerencie o processo.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Hoje, expresse suas ideias com firmeza e determinação, faça uso de uma linguagem mais formal e aproveite que a mente está aberta a novos conhecimentos para se atualizar em leituras e conteúdos que digam respeito ao seu universo profissional. Faça planos para o futuro e os coloque no papel de forma estruturada.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Em breve chegarão os resultados do seu suor, e na forma de recompensas financeiras. Enquanto isso, faça os últimos esforços correndo atrás das metas que ainda não foram alcançadas. Alimente-se bem; seu metabolismo está acelerado. Converse com aquela pessoa da família que não está sabendo cuidar do seu dinheiro!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Como a Lua está no seu signo e logo chegará à fase cheia, você está muito mais sensível hoje, e as emoções parecem tomar uma proporção que lhe causará até um estranhamento. Tudo isso pode, inclusive, causar mais dificuldade de se concentrar, portanto, se for possível, descanse a mente e não se exija muito.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Plutão está retrógrado em seu signo, e com isso, medos e dificuldades que você achava já ter superado podem voltar a incomodar. Será que este não é o momento definitivo para se afastar em definitivo dessas situações? A Lua em Capricórnio desperta suas faculdades espirituais e energéticas: desfrute desses dons.



PEIXES 20/02 A 20/03

O sofrimento humano ativará sua compaixão nesta sexta-feira, a ponto de você sentir que é obrigatório fazer algo para aliviá-lo. Essa empatia faz parte integrante da sua personalidade, mas hoje é preciso também temperá-la com uma dose de realismo para não ser feito de bobo por ninguém. Alinhe seu campo energético!

Veja também

FOTOGRAFIA Exposição itinerante registra a força e a beleza de árvores milenares