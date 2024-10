Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para a sexta-feira (1º de novembro)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Começa hoje uma temporada em que você será instigado a assumir riscos, explorar temas polêmicos e acreditar na intervenção do Universo como um fator que muitas vezes pode ser determinante na sua vida, acima até de qualquer controle. Comece um investimento, aproxime-se de pessoas influentes e investigue mistérios.



TOURO 21/04 A 20/05

O principal evento astral do dia é a Lua Nova em Escorpião. Esse é seu signo complementar, indicando que pelas próximas semanas você será bem-sucedido em tudo que diz respeito às parcerias em qualquer setor da sua vida. É tempo de namorar, noivar, casar, abrir sociedades, captar clientes e aprender com essas pessoas.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Hoje o céu vem de Lua Nova, que para o nativo de Gêmeos abre um período de acontecimentos relacionados ao trabalho, dia-a-dia e qualidade de vida. Como a energia é de inícios, vale começar o dia sendo produtivo e organizado, e sinalizar para o Universo que está cuidando bem de si mesmo, adotando um hábito saudável.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Receba o novo ciclo lunar, que ativa seu setor da criatividade, diversão e fecundidade. Nas próximas semanas, você conhecerá gente nova e interessante, aumentará sua frequência de lazer e manifestará dotes artísticos. Fertilidade física também aumenta nesta fase. Hoje, há uma liga diferente com alguém mais maduro!



LEÃO 23/07 A 22/08

Qualquer Lua Nova sempre assinala o início de um período em que alguns assuntos ficam especialmente favorecidos. Para você, é tempo de mudar de casa, renovar algo no lar em que já habita, começar um núcleo familiar ou trazer novidades para aquele em que você já está inserido. Hoje, resolva finanças e legalidades.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Aproveite a Lua Nova para dar início a um curso técnico ou de curta duração, explorar um novo ramo de conhecimento e se aproximar mais da comunidade em que está inserido. Visitar parentes, fazer viagens rápidas ou mudar de residência também são movimentos favorecidos. Combine com seu amado ou amada e ouça ideias!



LIBRA 22/09 A 22/10

Atenção, Libra: com o início da lunação escorpiana, o Universo começa a rodar a favor da sua vida material. É tempo de consolidar patrimônio e mesmo de aumentá-lo. Faça sua parte sendo produtivo, valorizando bem os seus talentos e cuidando de multiplicar de alguma forma os recursos que já possui. Lidere no trabalho!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

É Lua Nova! O Sol e a Lua se encontram no seu signo, abrindo um portal que irá facilitar o desenvolvimento de tudo que você começar nos próximos dias, seja o que for. Hoje, pode começar tornando uma relação afetiva mais séria, iniciando um projeto artístico ou matriculando suas crianças em algo bom para elas.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

A Lua Nova sinaliza de vez que você está em período de “fechamento para balanço”: deverá se dedicar a encerrar pendências, resolver questões emocionais e se reconciliar com as partes de si mesmo com as quais não esteja em paz. Hoje, comece se aproximando mais da família, e assuma responsabilidades dentro de casa.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Nas próximas semanas, você estará se aproximando de novas pessoas, que passarão a integrar os seus círculos sociais. Vale a pena tomar iniciativas para se integrar a grupos que tenham interesses semelhantes aos seus. Novos objetivos de vida também devem dar o ar da graça; comece a trabalhar por eles agora!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A Lua Nova toca hoje o seu setor de desenvolvimento profissional: pelas próximas semanas, haverá um progresso incrível para a carreira do nativo de Aquário. Faça a sua parte se expondo e cavando as oportunidades, e verá o retorno surgir. Comece pensando se tem sido remunerado de acordo com o que seu trabalho vale.



PEIXES 20/02 A 20/03

Atenção, pisciano: a Lua Nova em Escorpião vem lhe abrir horizontes inexplorados. É tempo de tirar férias, experimentar novas culturas e civilizações, começar um curso superior que está lhe interessando e mergulhar de cabeça nas suas práticas espirituais. Tudo isso vem hoje como fatores que o ajudarão a amadurecer.

