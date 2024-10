Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (03/10)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

O dia de hoje pede ousadia para multiplicar o seu patrimônio: o que acha de dar uma chance àquele investimento um pouco mais arrojado que o seu gerente de banco lhe propôs? Ainda vale dar entrada em uma causa judicial ou um pedido de empréstimo. A parte familiar e espiritual também merece atenção e traz alegrias.

TOURO 21/04 A 20/05

Com a Lua Nova entrando em Escorpião, é tempo de consolidar uma parceria: pode ser um romance que se torna mais sério, um novo melhor amigo ou até novos contratos de trabalho. O que começar agora pode virar uma relação para durar bastante! Não tenha medo de ser objetivo e dizer exatamente o que está pretendendo.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

Hoje é dia de fazer um movimento de honra e respeito ao seu corpo: alimente-se saudavelmente, faça uma atividade física e mude ou corte hábitos prejudiciais. Seu setor profissional também recebe muita ajuda do astral, com a chegada de uma promoção ou reconhecimento. Entre em uma disputa para ganhar: você merece.

CÂNCER 21/06 A 22/07

Esta semana os ventos sopram a favor da paixão na sua vida, e hoje, particularmente, há uma bela ligação de Vênus e Saturno com Marte no seu signo. Fique atenta aos encontros afetivos do dia: eles vêm cheios de química e desejo. O momento é ótimo para começar um novo caso amoroso ou renovar sua relação. Fertilidade!

LEÃO 23/07 A 22/08

Hoje começa o final de semana, e para o leonino, este será de dedicação ao seu lar e seus parentes mais próximos, como pais, filhos e companheiros conjugais. Irá reinar uma atmosfera de harmonia e gentileza. Também está valendo mexer na decoração de casa ou tornar aquele cômodo especial mais bonito e aconchegante.

VIRGEM 22/08 A 22/09

Este é um ótimo dia para você lançar aquela campanha de divulgação, publicar um texto em que vem trabalhando ou finalmente mergulhar naquele curso online que comprou há um tempo: alguma dessas ações pode mudar sua vida! Procure também em algum momento de hoje fortalecer conexões sociais, comunitárias e íntimas.

LIBRA 22/09 A 22/10

O céu seguiu adiante no pós-eclipse, e depois de apertar o botão de reinicialização na sua vida, organiza-se nesta sexta-feira para que você comece a perceber os desdobramentos concretos. Hoje é dia de trabalhar, correr atrás de dinheiro e se destacar no escritório assumindo a liderança e mostrando sua experiência.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Nesta fase em que seu charme pessoal está chamando a atenção de muita gente, você perceberá que alguém diferente se destaca em meio a esse cenário: é hora de amadurecer esse vínculo, que pode ser aquele que vai degelar seu coração. Deixe vir à sua consciência as questões para as quais está fechando os olhos.

SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Sextou, mas o nativo de Sagitário sentirá um chamado de recolhimento, com a chegada da Lua em Escorpião. Que tal encontrar um santuário, dentro ou fora de casa, onde possa refletir, meditar, entrar em contato com a Divindade e com seu Eu mais profundo? Aproveite para traçar estratégias de superação de obstáculos.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

A Lua transita no seu setor da vida social e relação com amigos: é hora de buscar um pouco de agitação nesses setores. Cansado das mesmas caras? Então conheça gente nova, pois é muito bom ouvir opiniões e acessar pontos de vista diferentes dos mesmos de todos os dias. Tem sempre alguém que sabe mais que você!

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A configuração astral de hoje vem abrir as portas da abundância e do sucesso para o aquariano: temos a Lua Nova e Vênus trabalhando no seu setor do destaque profissional, Marte no da produtividade e Saturno no da prosperidade. Isso significa que suas iniciativas tendem a ser bem sucedidas: fixe metas concretas.

PEIXES 20/02 A 20/03

Não é fácil carregar Saturno, que traz cobranças e amadurecimentos, muitas vezes à base de dificuldades, mas em certos momentos desperta sua sabedoria e consciência, como é o caso de hoje, em boa conexão com Vênus e Marte. Busque fazer coisas que tragam alegria: é inteligente, também, saber a hora de se divertir.

