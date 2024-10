Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (11/10)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Na tarde desta sexta, a Lua entra em Aquário, o que dará o tom para o fim de semana: desperta em você um forte desejo de socialização. Agite a galera para todos fazerem alguma coisa juntos. Entretanto, antes de receber o sinal verde para esses momentos alegres, saiba que terá que lidar com um desafio profissional.



TOURO 21/04 A 20/05

Pela manhã, você deve se deparar com uma frustração, mudança de planos ou barreira na resolução de um assunto, que pode ter a ver com viagens, estudos, provas ou pendências judiciais. Não está sob seu controle: aceite isso. De tarde, horizontes se iluminam na vida profissional: uma conquista começa a dar seus sinais.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Confie que na parte da tarde as coisas parecerão melhores para você, quando a Lua entrar em Aquário: irá lembrá-lo de que a vida é bela, e ainda há muito a fazer, descobrir e viver por aí. A manhã deve ser desafiadora, porque trará uma crise para ser resolvida, absorvida ou simplesmente vivenciada, mas vai passar!



CÂNCER 21/06 A 22/07

O canceriano hoje vai receber pressão: algo se rompe ou passa por uma mudança que talvez não tenha mais volta, o que pode desencadear crises íntimas, além das repercussões externas desse acontecimento. Pode ser a oportunidade de praticar o desapego e a racionalidade, que são desafiadores para você, mas necessários.



LEÃO 23/07 A 22/08

Aproveite que o céu de hoje é sobre o processo de consolidação das suas parcerias: dê atenção ao seu namoro ou casamento, já que a veia romântica está ativada, ou marque uma reunião de planejamento com seus sócios ou clientes mais significativos. De manhã, arme-se para enfrentar um importante obstáculo ou adaptação.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Na parte da manhã, prepare-se para superar uma dificuldade que tem a ver com um filho, criança, ou ainda com uma paixão que não sai bem conforme o esperado. Superado esse obstáculo, você ficará mais tranquilo para lidar de modo bem esperto com as demandas comuns do cotidiano, que irão se agitar. Seja inventivo!



LIBRA 22/09 A 22/10

Pela manhã, é possível que você tenha que lidar com uma notícia ou situação desafiadora que envolve um membro da família; não precisa perder a calma, mas sim fazer o possível para resolver, dentro que está ao seu alcance. À tarde, tudo fica não só mais leve, mas também empolgante e divertido, e tem paquera envolvida!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Conversas tidas na manhã de hoje podem ser definitivas e têm sabor de cura: quem sabe não é a hora de falar aquilo que tem estado atravessado na sua garganta? Agora, você está preparado para as consequências. Quando a tarde chegar, a Lua em Aquário vai lhe proporcionar o conforto da família e das lembranças boas.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Nas primeiras horas do dia, você é desafiado a passar de queixo erguido por uma perda material ou financeira: talvez o ensinamento seja o de diminuir a importância das coisas materiais na sua vida. Confie que o Universo irá repor! À tarde, bater papo e ver coisas interessantes nas redondezas irá lhe alegrar.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Empenhe-se em crescer materialmente: a Lua entra em Aquário e valida suas ideias mais criativas para fazer seu dinheiro multiplicar. Seja ousado e pense fora da caixinha! Seu momento crítico deste mês já passou, quando você passou por percepções bem profundas. Agora é hora de ação, e a sorte está a seu favor.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Na tarde de hoje a Lua entra em seu signo, trazendo com ela as emoções que estavam suprimidas. É hora de as olhar de frente e com coragem: não irão morder! Abre-se uma janela de entendimento com as pessoas queridas, principalmente aquelas com quem tem laços fortes de intimidade. Aproveite para se sentir aceito.



PEIXES 20/02 A 20/03

Enquanto todos se animam para o fim de semana, o nativo de Peixes ficará mais introspectivo a partir da tarde: é que a Lua, ao entrar em Aquário, pede a você descanso, reflexão e interiorização. Mergulhe nas profundezas da sua sensibilidade e seja feliz! Antes disso, precisará lidar com um problema nas amizades.

