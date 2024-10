A- A+

Acidente Humorista francês Paul Cabannes sofre acidente em SP; fotos mostram carro capotado Famosos nas redes sociais, comediante radicado no Brasil atualiza estado de saúde após sofrer grave colisão contra outro carro a 200 km/h

Sucesso nas redes sociais, sobretudo no TikTok e no Instagram, o humorista francês Paul Cabannes — famoso por realizar shows de comédia sobre o comportamento cultural e social dos brasileiros sob a ótica de um estrangeiro — sofreu um grave acidente de trânsito, na madrugada deste domingo (6), enquanto retornava de uma apresentação no Teatro Polytheama, em Jundiaí (SP). Imagens mostram o carro, que sofreu perda total, capotado e destruído.

Segundo a assessoria do comediante, a colisão ocorreu na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em São Paulo, por volta de 0h30. Além de Paul, estavam no veículo a filha dele, uma amiga da filha e o motorista. Eles foram encaminhados para o Hospital Metropolitano, na Vila Romana. Todos passam bem, como apurou o Globo.

O humorista disse, por meio de uma publicação nas redes sociais, que o acidente aconteceu após um carro, a 200 quilômetros por hora, colidir contra a traseiro do veículo em que ele estava. Segundo Paul, o carro dele — que seguia a 110 quilômetros por hora — bateu numa barreira e capotou algumas vezes.

"Eu só lembro da pancada fortíssima, vidros explodindo. Em seguida, acordar contra uma barreira de segurança. Tive amnésia de alguns minutos", relatou Cabannes.

Segundo o humorista, o carro fornecido pela produção do artista era blindado. "Foi isso que salvou minha vida". Paul agradeceu às equipes de resgate e do hospital pelos atendimentos.

"Obrigado a todos pelas mensagens de carinho! Infelizmente não é uma hora para fazer piadas", comentou, por meio do Instagram. Colegas famosos se solidarizaram e desejaram melhoras para ele e a família. "Paul, amigo, que susto. Melhoras para todos vocês. Tomara a justiça dos homens alcance o criminoso", escreveu o ator Pedro Cardoso.

