Lídia Brondi se manifesta após ser sondada para remake de "Vale tudo": "Sem exposição"

A- A+

Lídia Brondi já enfileirava alguns trabalhos na TV — em produções de sucesso como "Dancin' Days" (1978), "O grito" (1975), "Baila comigo" (1981) e "Roque santeiro" (1985) — no momento em que surgiu na pele da personagem Solange em " Vale tudo" (1988). Ali, tudo mudou.

Foi no papel da produtora de moda meiga, sensível e bonita (e traída pela amiga Maria de Fátima, interpretada por Gloria Pires) que a atriz ganhou fama e se tornou mania nacional, fazendo do corte de cabelo com franjinha uma referência duradoura em salões de beleza do país. A projeção, porém, acabou afastando a artista do próprio ofício na televisão.

Sondada para participar do remake da novela originalmente escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères — em produção inédita que sucederá " Mania de você", na TV Globo, a partir do primeiro semestre de 2025 —, Lídia Brondi declinou.

Casada há mais de três décadas com o ator Cassio Gabus Mendes (que encarnou Afonso, o par romântico de Solange em "Vale tudo"), a paulista de 63 anos, que hoje atua como psicóloga, avisou que prefere "ficar sem exposição", como relatou ao "Uol". E fim de conversa.

O afastamento da carreira artística se deu em 1992, quando Lídia foi diagnosticada com síndrome do pânico, como contou ao Globo o pastor Jonas Rezende, pai da ex-atriz. Na ocasião, ela ficou reclusa para tratar a doença. E... "Libertou-se e tomou a direção da própria vida. Uma atitude nada fácil, se considerarmos que abriu mão de uma carreira de sucesso, onde era bem remunerada e reconhecida. As pessoas mais chegadas a ela, se não entenderam, pelo menos respeitaram", explicou Jonas.

Nascida em Campinas, em São Paulo, a atriz se mudou para o Rio de Janeiro com apenas 1 ano. Mais velha de seis filhos, ela é mãe de Isadora, de 39 anos, fruto do antigo casamento com o diretor Ricardo Waddington. De uns tempos pra cá, Lídia tem optado por não comentar sobre seus anos na TV, de maneira a reforçar que, sim, deixou os tempos de estrela para trás.

Vale tudo: remake

"Vale tudo" é uma novela exibida originalmente em 1988. Considerada uma das maiores produções da história da TV brasileira, foi escolhida para ser o folhetim comemorativo dos 60 anos da TV Globo, em 2025, com nova versão escrita por Manuela Dias.

Nomes como Bella Campos, Cauã Reymond, Paolla Oliveira, Carola Dieckmann e Debora Bloch devem estar no elenco do folhetim.

Disponível no Globoplay, a novela original conta a jornada de antagonismo entre mãe e filha: a boa Raquel Accioli (Regina Duarte) e a inescrupulosa Maria de Fátima (Gloria Pires).

O elenco tinha ainda Antonio Fagundes, Carlos Alberto Riccelli, Cássio Gabus Mendes e, é claro, Beatriz Segall, imortalizada no papel da poderosa empresária Odete Roitman.

Veja também

Acidente Humorista francês Paul Cabannes sofre acidente em SP; fotos mostram carro capotado