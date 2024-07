A- A+

inteligência artificial IA turbina criatividade individual na escrita, mas reduz diversidade coletiva de ideias Cientistas britânicos fizeram experimento com 900 voluntários que escreveram pequenas histórias com ou sem ajuda do ChatGPT

Desde o início da revolução da inteligência artificial generativa com a versão 3 do ChatGPT, lançada em 2021, escritores debatem sobre se esse tipo de ferramenta é capaz de criar histórias com criatividade genuína e se leitores estão abertos a abraçar a prosa escrita total ou parcialmente por máquinas. Um novo experimento feito por cientistas britânicos providencia agora uma resposta ambígua para essa questão.

Segundo a conclusão do trabalho, no plano individual, a IA pode ajudar escritores a terem mais ideias, mas coletivamente ela tende a deixar as histórias mais parecidas entre si e mais empobrecidas em termos de originalidade.

Publicado hoje na revista Science Advances, o estudo foi realizado pelos pesquisadores Anil Doshi e Oliver Hauser, do University College de Londres. O experimento envolveu 900 voluntários, divididos entre "escritores" e "avaliadores".

Aqueles 300 aos quais foi incumbido o papel de escritor tinham de compor pequenas histórias com ou sem ajuda do ChatGPT para criar a estrutura básica da narrativa. Os outros 600 foram encarregados de avaliar os resultados segundo três parâmetros: "originalidade", "apreciação" e "utilidade", sendo este último uma medida de quanto o texto está apto a ser publicado.

Após o resultado da comparação entre os textos produzidos com ou sem interferência da IA, um padrão ficou claro em como os trabalhos se dividiam.

A inteligência artificial, por fim, conseguiu elevar as notas dos dois primeiros quesitos em 10% e 22%, mas apenas para os voluntários que inicialmente foram ranqueados como menos criativos. A consequência coletiva disso, porém, é que as histórias deles ficaram mais parecidas entre si, com uma diversidade menor de ideias.

"Estes resultados apontam para um aumento da criatividade individual sob o risco de perder a novidade coletiva", escreveram Hauser e Doshi. "Esta dinâmica se assemelha a um dilema social: com a IA generativa, os escritores têm uma melhora individual, mas coletivamente a produção de conteúdo ocorre em um escopo mais estreito de originalidade."

Parceira de 'brainstorm'

Qualquer pessoa já tentou produzir literatura no ChatGPT sabe que o sistema é muito limitado para produzir sozinho uma peça de texto digna de nota. Segundo os cientistas do UCL, o que os inspirou a produzir a pesquisa é que a IA tem sido usada cada vez mais como parceira na produção de texto, sejam em processos de "brainstorm" para obter ideias a serem filtradas posteriormente ou como um recurso para tentar superar "bloqueio criativo" no meio do processo.

Para o experimento com IA, os cientistas pediram aos voluntários peças muito pequenas de texto, com oito sentenças. A ideia é que eles produzissem ideias de roteiro curtas que pudessem ser ampliadas para roteiros mais longos. Uma inspiração para isso foram as "histórias de seis palavras", uma técnica de escrita criativa atribuída a Ernest Hemingway.

Os voluntários "escritores" tinham a opção de receber a ajuda da IA em até cinco "prompts" enviados ao ChatGPT para buscar inspiração. A tarefa era escrever a pequena história passada em um entre três ambientes: "alto mar", "selva" ou "outro planeta".

A vasta maioria dos voluntários na tarefa de redação (88%) optou por usar a ferramenta, e os cientistas do UCL compartilharam alguns dos textos do experimento.

'Era um dia de sol'

O resultado variava muito, com algumas das histórias baseadas em argumentos extremamente pobres e genéricos ("Era um dia maravilhoso de sol na costa sul. Paul e seu amigo decidiram sair para o mar em um barco. A jornada começou bem, num oceano calmo e agradável.").

Mas alguns humanos souberam aproveitar a IA para criar ideias narrativas um pouco mais elaboradas. ("Becky sabia que não deveria sair do porto com o barco do pai para para o mar aberto sozinha, mas estava um dia lindo e o mar estava calmo. Ela observou o pai operar o barco tantas vezes que nem se lembrava de quantas, então se sentiu confiante para ligar o motor e sair...")

Segundo Hauser e Doshi, o resultado do experimento foi, de certa forma, esperado, sobretudo em constatar que a ajuda da inteligência artificial para a criatividade tem um limite.

"O fato de a IA generativa ter beneficiado particularmente os escritores menos habilidosos encontra paralelo em estudos recentes em outros domínios, nos quais a IA generativa demonstrou ajudar os trabalhadores menos produtivos", afirmam os pesquisadores. "Pode-se perguntar se as ideias generativas da IA são capazes de elevar o limite superior da criatividade das histórias produzidas para além daquilo de que humanos particularmente criativos são capazes por si próprios. Não encontramos evidências dessa possibilidade neste estudo."

