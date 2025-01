A- A+

susto Influencer Mirella Santos relata pânico em voo de São Paulo: "Foi uma sensação horrível" Mirella viajava com sua filha, Luna, e marido, Gabriel. A aeronave passou por dificuldades técnicas e tinha apenas nove minutos de combustível em espera

Na noite desta segunda (27), a influenciadora Mirella Santos relatou ter passado por momentos de tensão em um voo da Azul, que saia de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Recife.

Por meio dos Stories no Instagram, Mirella compartilhou detalhes sobre o momento. De acordo com ela, o piloto da aeronave informou os passageiros sobre uma falha técnina em uma das asas do avião.

Ainda segundo o Piloto, o avião possuia apenas nove minutos de combustível em espera e a equipe acionou os bombeiros.

"Todo mundo no avião chorando, orando, quando ele falou que ia ter que acionar os bombeiros. Foi uma sensação horrível", relatou ela, que estava com a filha, Luna, e o marido, Gabriel Farias, na viagem.

"Que pânico, minha gente, imagina minha filhinha inocente rindo para mim, enquanto eu estava chorando".

