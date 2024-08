A- A+

MODA Mirella Santos: Shein lança coleção de roupas em parceira com influenciadora pernambucana Com 135 peças, marca aposta na diversidade e na inclusão, com peças para todo os tamanhos

A influenciadora pernambucana Mirella Santos firmou parceria com a Shein para o lançamento de uma nova coleção de roupas. As peças ficam disponíveis no app e site da varejista global de moda, beleza e lifestyle a partir desta segunda-feira (12).

Em entrevista à Folha de Pernambuco, a Gêmea Lacração falou sobre a colaboração com uma grande marca do mundo da moda. Com mais de 18 milhões de seguidores nas redes sociais, a influenciadora já costumava aparecer em suas redes sociais e em eventos vestindo looks da Shein.



“Essa coleção é fruto do meu trabalho de mais de seis anos criando conteúdo na internet, interagindo com meus fãs e compartilhando minha vida nas redes sociais. Significa muito para mim ter uma coleção com a Shein, uma marca que sempre consumi e amo”, comenta.



Sobre as peças escolhidas, Mirella afirma que elas têm “a cara” dela e combinam com suas seguidoras. “Eu tenho uma personalidade muito marcante, vibrante e, considero, também muito moderna. A coleção combina com esse meu jeito e traz, ainda, muitas peças que são tendência”, assegura.

“A Mirella tem uma capacidade incrível de se conectar com seu público de maneira autêntica e divertida. Foram desenvolvidas peças que refletem seu estilo brasileiro e moderno, oferecendo uma identificação real para a nova geração. Além de trazer a energia contagiante e única do Nordeste, representado tão bem pela pernambucana. Com peças incríveis e inspiradoras, reforçamos a missão da Shein em tornar a beleza da moda acessível a todos”, afirma Raquel Arruda, Diretora de Marketing da Shein no Brasil.

Refletindo o jeito de ser da influenciadora, a marca aposta em peças com cores intensas. As roupas são confeccionadas em tecidos como malha, denim, jersey, algodão e PU, que se assemelha ao couro, pensando também na durabilidade e no conforto.

“Sou apaixonada pelo rosa, então posso dizer que as roupas nessa cor são algumas das minhas favoritas. Mas também temos opções de vestidos midi, que comecei a usar recentemente e estou amando”, conta Mirella.

Garantir o acesso a diferentes tipos de corpos é um dos compromissos da coleção. Ao todo, ela conta com 135 peças de tamanhos variados, incluindo dez peças plus size

“Significa muito para mim. Acredito que a representatividade seja muito importante e vejo que a Shein também leva muito isso em consideração. A coleção tem diferentes modelos, para todos os gostos, e com tamanhos variados. Então, tem peças para todo mundo. Quero que as mulheres se sintam bonitas e confiantes e possam viver o seu melhor”, aponta.

Ao lado de sua irmã gêmea, Mariely, e da amiga Loma, Mirella ficou famosa em 2018, após o clipe caseiro de “Envolvimento” viralizar na internet e a música virar hit do carnaval. Longe da carreira musical, a pernambucana de Jaboatão dos Guararapes consolidou seu nome como influenciadora digital, mostrando seu dia a dia com a família de forma bem humorada.

Loja em Pernambuco

A Shein anunciou sua primeira loja pop-up em Pernambuco. Ela ficará aberta de 15 a 18 de agosto, no Centro de Convenções, em Olinda. O acesso à loja temporário será permitido apenas por meio de agendamento prévio e gratuito no site Sympla.



