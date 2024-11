Internado, Jorge Aragão fala sobre cirurgia que vai fazer para retirada da vesícula

A- A+

Internado no Hospital São Lucas, em Copacabana, Zona Sul do Rio, para tratar de um quadro de colecistite aguda, o cantor Jorge Aragão gravou um vídeo nesta sexta-feira (29) para dar contexto aos fãs sobre a sua saúde.

O sambista afirmou que precisará se submeter a uma cirurgia para retirada da vesícula na próxima semana. A agenda do músico precisou ser remarcada, mas ele afirma que logo voltará aos palcos para “continuar cantarolando com vocês”.

“Anteontem senti uma pontada no estômago e tive enjoo também. Claro que tenho sempre que estar me cuidando, ir ao médico, e a minha vesícula, que já tem quase uns três anos, está querendo fazer graça comigo. Dessa vez, os médicos, tanto o doutor Silvio quanto o doutor Luiz Antônio, me prenderam e disseram: 'Olha, não vai sair mais, vamos fazer, vamos tirar isso daí.' Então, vão arrancar a minha vesícula para que eu possa continuar essa trajetória tão bonita”, disse ele por meio de uma publicação no Instagram.

“Daqui a pouco estou de volta”, continuou. “E não adianta pedir para que eu não dê susto em ninguém, porque sou o primeiro a me assustar. Mas, graças a Deus, estou bem. Segunda-feira faço a cirurgia e logo depois vamos para a rua.”

Jorge Aragão se apresentaria na Cidade do Samba, no Centro do Rio, neste domingo (1/12), como parte das comemorações do Dia Nacional do Samba, mas o show foi cancelado.

A colecistite é uma inflamação da vesícula biliar. Quando aguda, pode gerar dores abdominais intensas e que normalmente são acompanhadas de febre.

