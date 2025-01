A- A+

unfollow Ivete Sangalo e Claúdia Leitte trocam unfollows no Instagram, após polêmica da música "Caranguejo" Leitte é alvo de inquérito de racismo religioso aberto pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA)

As cantoras Ivete Sangalo e Claúdia Leitte trocaram unfollows em suas contas do Instagram, após polêmica envolvendo Leitte.

Recentemente, a cantora tornou-se alvo de inquérito de racismo religioso aberto pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), trocar a letra da música "Caranguejo" durante show.

Tradicionalmente, a canção homenageia a orixá Iemanjá, mas a artista substituiu o verso por uma referência a Yeshua, nome hebraico de Jesus.

"Esse é um assunto muito sério. Daqui do meu lugar de privilégio, o racismo é uma pauta que deve ser discutida com a devida seriedade, e não de forma superficial”, declarou Claudia Leitte acerca do inquérito, durante coletiva de imprensa em dezembro.

