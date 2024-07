A- A+

LUTO J. Borges: há exatos dois anos, filho do xilogravurista foi assassinado em Pernambuco Emerson Borges, de 30 anos, apresentava marcas de golpes de arma branca. As investigações apontaram que o assassinato foi motivado por futilidade

Ícone da cultura popular brasileira pelo seu trabalho como xilogravurista, J. Borges morreu nesta sexta-feira, aos 88 anos. Há exatos dois anos, um dos filhos dele, Emerson Borges, de 30 anos, foi assassinado próximo da BR-232, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco.

Na época, o corpo de Emerson Borges, de 30 anos, apresentava marcas de golpes de arma branca. As investigações apontaram que o assassinato foi motivado por uma futilidade, uma confusão que começou porque o suspeito pediu uma dose de bebida e a vítima não deu, segundo o delegado Patrick Marinho e o tenente-coronel Adriel Serafim.

Mestre da xilogravura

J. Borges foi uma referência artística em Pernambuco e no Brasil. Nascido em Bezerros, município do Agreste pernambucano, ele foi um xilogravador, poeta e cordelista que retratava a cultura nordestina em sua arte.

Ao longo de sua carreira, J. Borges produziu 314 folhetos de cordel e inúmeras xilogravuras expostas em museus renomados, como o Louvre e o Museu de Arte Moderna de Nova York. Ele também ilustrou livros de autores famosos e foi o único artista brasileiro convidado a participar do Calendário da ONU em 2002. J. Borges também foi reconhecido com diversos prêmios, incluindo a Comenda Ordem do Mérito Cultural e o Prêmio Arte na Escola Cidadã.

A morte foi confirmada pela família, mas a causa ainda não foi divulgada.

