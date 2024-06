Jacqueline Laurence: atuação marcante também fora dos palcos, como diretora

A- A+

A atriz Jacqueline Laurence, atriz francesa que adotou o Brasil e morreu na madrugada desta segunda-feira no Rio aos 91 anos, também atuava como diretora de espetáculos. Um exemplo é ''Nós sempre teremos Paris'', uma peça musicada assinada pelo jornalista Artur Xexéo (1951-2021). Era uma comédia romântica embalada por um repertório sentimental do cancioneiro francês do século XX.

Em entrevista ao GLOBO na estreia da peça, em 2012, Jacqueline Laurence comentou sua versão diretora e o espetáculo, que contava a história de um homem e uma mulher, dois brasileiros que se encontram em Paris, num café no Boulevard Montparnasse, no início dos anos 1990.



Apesar de todo o flerte estabelecido entre eles, a paixão não se concretiza, os dois se despedem e voltam às suas vidas. No Brasil, ela se casa e cumpre os papéis matrimoniais até que o marido morre, enquanto ele segue entre uma relação instável e outra. Duas décadas depois os dois decidem, ao mesmo tempo, arrumar as malas para mais uma viagem. No mapa, circulam por Paris. Os papéis eram de Françoise Forton (1957-2022) e Tadeu Aguiar.

"A peça faz pensar em como as nossas vidas poderiam ter sido diferentes caso levássemos à frente um acontecimento, mesmo que este ocorra durante um breve momento. Às vezes uma pessoa que você encontrou uma única vez te acompanha pela vida inteira", disse ela sobre o espetáculo.

Laurence comentou ainda: "Eles não chegaram a ter nada, apenas fixaram a imagem, a possibilidade, cristalizaram a ideia de que o outro poderia ser o seu par ideal. Ele acredita que ela seria a mulher da sua vida, e vice-versa."

Jacqueline Laurence dirigiu outros espetáculos em sua carreira, como "Esperando Godot" (1984), "Greta Garbo, Quem Diria Acabou no Irajá" (1991) e "Isaura Garcia - O Musical" (2018).

