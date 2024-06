Morre no Rio a atriz Jacqueline Laurence, aos 91 anos

A- A+

Morreu nesta segunda-feira, no Rio, aos 91 anos, a atriz Jacqueline Laurence. Ela estava internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e sofreu uma parada cardíaca por volta das 2h20. As informações são do próprio hospital.

Nascida em Marselha, na França, em 10 de outubro de 1932, Jacqueline veio para o Brasil ainda adolescente, acompanhando o pai, o jornalista Samuel Laurence. Começou a estudar teatro em 1955, fazendo parte da primeira turma da Fundação Brasileira de Teatro, a FBT.

Seu primeiro grande trabalho na TV foi na novela "Uma rosa com amor", na TV Globo, em 1972. A partir daí, foram inúmeros folhetins de sucesso, como "Dancin' Days" (1978), "Guerra dos sexos" (1983), "Bambolê" (1987), "Top model" (1989), "O dono do mundo" (1991), "Salsa e merengue" (1996), "Desejo proibido" (2007), todas da TV Globo. Chegou também a fazer novelas no SBT, Band e Manchete. Seu último trabalho na televisão foi uma participação especial em "Salve-se quem puder", em 2020.

No cinema, fez filmes como "Menino do Rio", de Antônio Calmon, em 1982; "Sonho de verão", comédia com Sergio Mallandro de 1990; "Polaróides urbanas", de Miguel Falabella, em 2008. O mai recente foi "Jovens polacas", de 2020, dirigido por Alex Levy-Heller.

Sem herdeiros diretos



Jacqueline não se casou, nem deixou filhos.



"Sempre tive um mau gênio e sempre respondi à altura. Não casei nem tive flhos, creio que por haver custado a me adaptar ao Brasil, por ter que tomar conta dos meus irmãos, ainda que tivesse pais vivos. Além de perceber que o teatro me ocupou muitos espaços. Sofri muito para perder meu sotaque. E os namorados que tive acabaram por ser, circunstancialmente, namorados", disse a atriz em entrevista ao site de Heloisa Tolipan em janeiro deste ano.

