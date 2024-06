A- A+

privacidade Maya Massafera se assusta com suposta venda de áudio com sua voz por atendente de salão Mesmo com insistência de seguidores, Maya ainda não revelou como ficou a sua voz após cirurgia de feminização vocal

A influenciadora digital Maya Massafera se assustou ao descobrir que a recepcionista de um salão de beleza supostamente captou áudio com a sua voz durante um atendimento e estaria vendendo o material. “Que bom dia, né? Espero do fundo do coração que seja mentira”, escreveu ela em stories, no Instagram, na manhã desta segunda-feira (17).

Até o momento, Maya não revelou como ficou a sua voz após os procedimentos de afirmação de gênero, que envolveu uma cirurgia de feminização vocal (mesmo com os insistentes pedidos dos seguidores).

Em uma troca de mensagens do vendedor do suposto áudio de Maya com um possível comprador não revelado, há a identificação de que a conversa teria sido gravada sem o consentimento da influenciadora. “Oi, sou recepcionista de um salão de cabeleleiro. Atendi a Maya Massafera e gravei a minha conversa com ela. Com isso, estou vendendo a voz dela. Ninguém mais sabe e tem a voz dela. Só eu. Quer comprar?”, diz ele, ao primeiro contato.

O post inicialmente viralizou no X (ex-Twitter) após publicações em páginas de fofoca na noite do último domingo (16). “Me diz que é mentira, gente. Isso é bem sério”, escreveu Maya, comentando sobre o assunto. Ela ainda usou vários emojis de choro.

MEU DEUS! Recepcionista de um salão atende Maya Massafera e relata que gravou conversa com ela e está VENDENDO a voz da modelo. pic.twitter.com/8l2COyfiDH — αєx (@alexlimareal) June 17, 2024

Em seguida, relatou que um caso semelhante aconteceu quando ainda não havia confirmado a redesignação de gênero:

“Isso já aconteceu uma vez. Foi na época que eu ainda não tinha assumido minha transição. Foi em um hospital que eu tinha ido. A justiça resolveu e tive a ajuda do hospital para identificar a pessoa. Existe muita gente ruim nesse mundo, infelizmente. Crime tem que ser tratado como crime. Minha vida e saúde física e mental não são brincadeira e não estão à venda. Um recado para vocês, de uma amiga: se alguém fizer algo parecido com você, por qualquer motivo ou circunstância, nunca pague! Procure um advogado, um amigo, dê queixa. Em hipótese alguma negocie com criminoso”.

Recentemente, ela explicou o motivo de não falar em público e de não conversar com os seguidores em vídeos publicados no Instagram, uma prática comum no ramo dos influenciadores. “Eu não estou muda, gente, eu estou falando. Minha voz está fraca e rouca, por isso fico poupando de falar muito”, disse ela, no início do mês ao comentar os boatos de que estaria sem voz. “Mas é normal para quem fez a cirurgia da voz que eu fiz. Calma que logo vou estar falando normal.”

Veja também

EX-BBB Ex-BBB Matteus Amaral diz que: "Não é fácil lidar", sobre acusação de fraude em sistema de cotas